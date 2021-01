Parijse Champs-Élysées moet tegen 2030 vervellen tot groene laan

De Parijse burgemeester Anne Hidalgo is vast van plan haar metropool te transformeren in een groene stad, waar de zwakke weggebruiker koning is. Ook de wereldberoemde Champs-Élysées krijgt tegen 2030 een nieuw kleedje waarin groen de hoofdtoon vormt.

Als de 'mooiste laan ter wereld'. Zo prijzen toeristische gidsen de Champs-Élysées gewoonlijk aan. Maar wie tijdens een citytrip naar Parijs al eens een kijkje ging nemen op de wereldberoemde avenue, herinnert zich naast de peperdure cafés en luxewinkels vast ook de voorbijtrekkende stroom toeterende voertuigen en de stinkende uitlaatgassen die ze op fietsende, steppende of wandelende voorbijgangers loslaten.

Over de acht rijstroken trekken per uur gemiddeld 3.000 auto's voorbij. En dat heeft flink wat gevolgen voor de luchtkwaliteit. Uit onderzoek is gebleken dat de luchtvervuiling op en om de Elysese velden groter is dan op de Périphérique, de bekende ring rond Parijs.

Toeristen

Uitbaters van musea, theaters, bioscopen, winkels en horecagelegenheden in de buurt, verenigd in het Comité Champs-Élysées, zien de situatie al lang met lede ogen aan. 'De mythische laan heeft de voorbije 30 jaar heel wat van haar pracht verloren', luidt de vaststelling.

Toeristen - veelal buitenlanders - overspoelen de avenue nog, maar de Parijzenaars mijden de drukke verkeersader. Enkel bij de viering van sportieve triomfen van een Frans team, bij de militaire parade op de nationale feestdag of bij grote betogingen tegen hun politieke leiders vinden de Fransen nog de weg naar de 1,9 kilometer lange laan die de Arc de Triomphe met de Place de la Concorde verbindt.

Om het tij te keren vatte het Comité Champs-Élysées in 2018 het plan op om met een grootscheeps project de laan haar splendeur van weleer terug te geven. Het architectenbureau van Philippe Chiambaretta, PCA-Stream, ging de uitdaging aan.

Groene metropool

Een jaar later had het de contouren van de gerestylede laan op papier staan. Tegen 2030 moet de Champs-Élysées vervellen tot een groene avenue, waar de zwakke weggebruiker voorrang krijgt op koning auto en waar ook de Parijzenaar graag naartoe trekt om zich te ontspannen in speeltuinen, op sportvelden en terrassen.

Hoe de Champs-Élysées en omstreken er tegen 2030 kunnen uitzien.

De initiatiefnemers van het project met een prijskaartje van 250 miljoen euro vonden een luisterend oor bij de Parijse burgemeester Anne Hidalgo. Hun plan paste in haar ambities om van de metropool een groene stad te maken, waar meer plaats is voor milieuvriendelijke middelen om zich te verplaatsen. Zo offerde de socialiste de voorbije jaren al parkeerplaatsen op voor de aanleg van fietspaden.

Tijdens haar herverkiezingscampagne in het voorjaar van 2020 maakte Hidalgo ook bekend te dromen van 'stadsbossen' op het plein voor het stadhuis, voor de Gare de Lyon en achter de Opéra Garnier in het 9de arrondissement. Daarnaast streeft ze naar de aanleg van twee grote parken en wil ze het hart van Parijs verkeersvrij maken.

Eiffeltoren

De vergroening van de Champs-Élysées voegde ze graag aan die lijst toe. 'Nog voor de Olympische Spelen in 2024 in onze stad plaatsvinden, gaan we de Place de la Concorde in een groener kleedje steken', bevestigde Hidalgo dit weekend in de Franse krant Le Journal du Dimanche.

Zodra het grootste sportevenement ter wereld voorbij is, komt ook de 1,9 kilometer lange laan tussen het plein met de bekende obelisk en de Arc de Triomphe aan de buurt. 'Het wordt een prachtige tuin', zo maakt de burgemeester zich sterk. Daarnaast wil ze het gebied rond de Eiffeltoren, van de Place du Trocadéro tot het Champ-de-Mars, na 2024 omtoveren tot een 'prachtige tuin in het hart van Parijs'.