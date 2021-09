Parijse burgemeester Hidalgo zet zinnen op presidentschap

De burgemeester van Parijs, Annie Hidalgo, staat klaar om zich kandidaat te stellen voor de Franse presidentsverkiezingen in 2022. Ze moet de eer van de socialisten redden na de zware afstraffing vijf jaar geleden.

De politieke rentree in Frankrijk staat in het teken van de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Hoewel hij zich nog niet officieel kandidaat heeft gesteld, aast president Emmanuel Macron ongetwijfeld op een tweede ambtstermijn. Hij krijgt wel af te rekenen met een steeds grotere schare aan rivalen.

Aan de linkerzijde van het politieke spectrum staat Anne Hidalgo, de burgemeester van Parijs, klaar om haar kandidatuur aan te kondigen. Dat zou zondag gebeuren tijdens een bezoek aan Rouen, klonk het woensdag in de entourage van de socialiste. 's Avonds is een interview gepland in het televisiejournaal op de zender TF1.

De kandidatuur van de 62-jarige komt niet uit de lucht vallen. Ze had dinsdag, tijdens een bijeenkomst van de PS, gezegd dat niets haar ervan weerhield de strijd aan te gaan. De afgelopen maanden was ze al prominent aanwezig op politieke meetings buiten haar Parijse thuisbasis en had ze haar eigen 'tour de France' georganiseerd.

Vergroening Parijs

Hidalgo is burgemeester van Parijs sinds 2014 en leidt er een rood-groene coalitie. Ze koos resoluut voor de vergroening van de hoofdstad, bijvoorbeeld op de iconische Champs-Elysées. Het autoverkeer werd teruggedrongen door parkeerplaatsen op te offeren voor de creatie van 'stadsbossen' en er zijn plannen voor de verlaging van de maximumsnelheid tot 30 kilometer per uur.

In haar verkiezingsprogramma voor het presidentschap borduurt Hidalgo voort op de nood aan een groene transitie. 'De komende vijf jaar worden bepalend', zei ze onlangs. In een adem benadrukte ze dat de ecologische koerswijziging niet ten koste mag gaan van de lage inkomens. Daarmee dekt ze zich in tegen het verwijt dat ze vooral oog heeft voor de stedelijke middenklasse.

Volgens de peilingen maakt Hidalgo geen schijn van kans om de verkiezingen te winnen. Ze zou 7 tot 9 procent van de stemmen halen tijdens de eerste ronde, die gepland is op 10 april. 'De wedstrijd is nog niet gespeeld', beweerde Hidalgo deze week. Ze trekt zich op aan de steun die ze krijgt in de PS, vooral van lokale mandatarissen.

François Hollande

De Franse socialisten zijn nog altijd niet bekomen van de desastreuze regeerperiode onder François Hollande. Die was zo impopulair dat hij zich bij de verkiezingen van 2017 zelfs niet meer kandidaat stelde voor een tweede ambtstermijn. Zijn plaatsvervanger op de PS-lijst, Benoît Hamon, haalde amper 6,3 procent van de stemmen.

Aan de linkerzijde krijgt Hidalgo af te rekenen met concurrentie van onder anderen de ex-socialist Arnaud Montebourg en de extreemlinkse Jean-Luc Mélenchon. Die laatste haalde bij de presidentsverkiezingen van vijf jaar geleden bijna 20 procent van de stemmen.

Wanneer Hidalgo zondag haar kandidatuur aankondigt, trapt ook Marine Le Pen haar verkiezingscampagne af. De extreemrechtse leider houdt die dag een toespraak op de zomerdagen van haar partij RN in Fréjus. En net als Hidalgo is ze te gast in het TF1-journaal.