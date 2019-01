Parlementslid Duitse AfD gewond bij aanval

Een parlementslid van de Duitse extreemrechtse partij AfD is door onbekenden het ziekenhuis in geslagen. De politie vermoedt dat het om een politieke aanval gaat.

Frank Magnitz, een lid van de Bondsdag, werd maandagavond op straat aangevallen in zijn thuisstad Bremen, waar hij ook voorzitter is van de lokale AfD-afdeling. Drie gemaskerde personen sloegen hem met een houten stok en trapten hem op het hoofd.

Volgens de politie gaat het vermoedelijk om een politiek gemotiveerde daad. De autoriteiten begonnen alvast een onderzoek. De AfD was in Bremen al vaker het doelwit van geweld, waarbij onder andere de ramen van het lokale hoofdkwartier werden ingeslagen.

Merkel veroordeelt aanslag

Polarisering

De snelle opmars van de AfD heeft geleid tot een polarisering in de Duitse politiek. De partij is ruim vijf jaar na haar ontstaan uitgegroeid tot de grootste oppositiepartij in de Bondsdag, het nationale parlement. Ze profiteerde vooral van het ongenoegen over Merkels vluchtelingenbeleid.