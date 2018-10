Partijleider D66 treedt af

Alexander Pechtold treedt af als fractieleider van de Nederlandse sociaal-liberale partij D66 en vertrekt ook uit de Tweede Kamer, het Nederlandse parlement.

Dat heeft hij bekendgemaakt op een congres van de partij in Den Bosch. 'Het is tijd voor nieuw leiderschap', zo zei hij. D66 vormt in Nederland een regering met VVD, CDA en de ChristenUnie.

Liefdesaffaire

Pechtold werd in 2006 partijleider en boekte vervolgens succes na succes. Maar na de beslissing om in de derde regering-Rutte te stappen, ging het minder goed met de partij. In de peilingen verliest D66 zetels en er kwam interne kritiek. Ook op persoonlijk vlak ging het Pechtold niet voor de wind. Een liefdesaffaire met een partijgenote werd breed uitgesmeerd in de Nederlandse pers.

'Ik heb alles gegeven, we hebben er alles uitgehaald. Het is tijd voor nieuw leiderschap.' Alexander Pechtold Voorzitter Nederlandse partij D66

'Vandaag eindigt het. Hier op ons congres in Den Bosch stap ik van het podium af',zo kondigde Pechtold zaterdag zijn vertrek aan. 'Na 12,5 jaar maak ik als partijleider de balans op en concludeer ik: ik heb alles gegeven, we hebben er alles uitgehaald. Het is tijd voor nieuw leiderschap.'

'Groot verlies'