Paus landt in Ierland voor geladen bezoek

Misbruik

Het misbruik in de Kerk hangt als een schaduw boven het pauselijke bezoek . Dat de Kerk de voorbije jaren de misbruikschandalen in het land niet consequent heeft aangepakt, heeft vele Ieren diep geraakt. Ze beschuldigen het Vaticaan er zelfs van de feiten te verdoezelen.

Maandag nog had de paus zich in een uitgebreid schrijven gericht tot de 1,3 miljard katholieken wereldwijd en toegegeven dat de Kerk slachtoffers van misbruik lang heeft genegeerd .

Het is de 24ste buitenlandse reis van deze paus en het is de eerste keer in bijna veertig jaar dat een paus voet aan grond zet in Ierland.