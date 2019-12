Pensioenprotest legt Frans openbaar vervoer voor tweede dag lam

Truckers plannen zaterdag acties

De Franse transportorganisatie OTRE wil zaterdag op 15 plaatsen in Frankrijk blokkades organiseren op de snelwegen. De actie is gericht tegen de beslissing van de Franse regering om de terugbetaling van professionele diesel te verlagen.

Zo'n duizendtal vrachtwagens nemen aan de actie deel. De meeste hinder wordt in het zuiden van het land verwacht, onder meer in de omgeving van Toulouse, Marseille en Lyon. De Belgische grensstreek wordt minder zwaar getroffen. Enkel in de omgeving van Arras wordt ook een blokkade gepland.