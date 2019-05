Pensioenstaking legt Nederland plat

De vakbonden eisen onder meer een bevriezing van de pensioenleeftijd. Woensdag volgen nog meer stakingen en demonstraties.

In Nederland ligt het openbaar vervoer plat door de grote pensioenstaking die dinsdag om middernacht is begonnen en een etmaal duurt. Met de acties hopen de vakbonden de regering op de knieën te krijgen om 'een fatsoenlijk pensioen' af te dwingen.

Woensdag volgen er demonstraties in enkele grote steden en wordt in gestaakt in tal van sectoren, zoals de metaal, de industrie, de bouw en de sociale werkvoorziening. In de zorg, bij de overheid en in het onderwijs zijn ook er acties, maar minder ingrijpende.

Omdat een rechter zondag oordeelde dat er niet rond Schiphol gestaakt mag worden, komt er een noodpendel tussen Amsterdam Centraal en Schiphol. Volgens de rechter moet de luchthaven bereikbaar blijven met het openbaar vervoer omdat de openbare orde anders in het gevaar komt. De pendel rijdt wel minder vaak dan normaal: vier keer per uur in plaats van 25 keer op een gewone dag. Door de staking werden zo'n 80 vluchten geannuleerd.

Vervelend

Staatssecretaris voor Infrastructuur Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) vreest dat de acties veel impact zullen hebben. 'Het wordt heel vervelend', zei ze.

'We vinden het vervelend voor reizigers, maar we doen dit ook voor hen. Voor een goed pensioen voor iedereen', verdedigde de vakbond FNV de acties. Die komen er nadat het overleg over het pensioenstelsel tussen de bonden en de regering eind vorig jaar mislukt is. De bonden eisen onder meer een bevriezing van de pensioenleeftijd, een pensioen voor zelfstandigen en een vervroegd pensioen voor mensen die zwaar werk doen. Verder willen ze dat de pensioenen meestijgen met de inflatie.