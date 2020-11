Perfecte storm zet Europa klem in donkere dagen...

Een brexit met hoogst onzekere afloop, een Pools-Hongaars veto dat alle lidstaten op zwart zaad zet voor het economisch herstel en tegelijk een existentiële breuklijn blootlegt, en onenigheid over de klimaatambities: dat zijn de ingrediënten voor een perfecte storm in Europa tijdens de donkere decemberdagen.

Die positieve sfeer is in enkele weken tijd behoorlijk omgeslagen. Europa is veranderd in een vat van kommer en kwel, met weinig licht in de donkere dagen die er aankomen. De Europese top van 10 en 11 december moest de rol van de Europese Unie als wereldleider in het klimaatdebat bevestigen en Europa na het vertrek van de Britten op een pad zetten van 'strategische autonomie'. Kortom, Europa neerzetten als een wereldspeler die respect afdwingt.