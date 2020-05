Peter Piot wordt Europese coronaman

De Belg Peter Piot, wereldvermaard voor zijn baanbrekend onderzoek naar eerst ebola en daarna hiv-aids, wordt speciaal adviseur van Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Piot zal het onderzoek en de innovatie in de strijd tegen corona ondersteunen en sturen.

'We willen de strijd tegen het coronavirus winnen. Daarvoor moeten we onze inspanningen baseren op het beste advies van onze topexperts', zegt von der Leyen. 'Peter Piots onschatbare ervaring zal ons toelaten een versnelling hoger te schakelen bij de ontwikkeling en uitrol van vaccins, diagnosemateriaal en behandelingen van het coronavirus. Hij zal ook een strategie uittekenen om ons voor te bereiden op toekomstige epidemies.'

Piot maakt sinds februari al deel uit van een wetenschappelijke adviesraad van de Commissie opgericht na de uitbraak van Covid-19 in Europa. Hij wordt nu gepromoveerd tot de Europese coronaman en steunpilaar van von der Leyen.

Deze pandemie zal waar ook ter wereld maar gedaan zijn als ze overal ten einde is.

De 71-jarige Peter Piot maakte deze week bekend dat hij midden maart zelf besmet raakte met het coronavirus en lang tussen leven en dood zweefde. 'Ik herstel nog traagjes', zei hij maandag in een videotoespraak op de Europese donorconferentie die 7,4 miljard euro opleverde voor het bestrijden van coronavirus. Piot waarschuwde dat veel op het spel staat: 'Om de pandemie te bestrijden moeten we de 's werelds knapste koppen uit de industrie en academische kringen bijeenbrengen. Deze pandemie zal waar ook ter wereld maar gedaan zijn als ze overal ten einde is.'