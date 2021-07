Peter R. de Vries, een pitbull die misdaadzaken niet loslaat tot er antwoorden zijn

De misdaadverslaggever Peter R. de Vries vecht na een aanslag voor zijn leven. Hoewel hij op een 'dodenlijst' staat, kiest de man met vele petten ervoor zich niet te laten intimideren.

'Pitbull.' 'Bloedhond.' 'Dossiervreter.' Collega's en kennissen zijn het meestal roerend eens over de man achter Peter R. de Vries. Ze schetsen iemand met een onvermoeibare inzet, die zich vastbijt in misdaadzaken en niet loslaat tot er antwoorden zijn.

Die aanpak leverde De Vries de voorbije jaren regelmatig bedreigingen op. Al bleef hij daar ogenschijnlijk stoïcijns onder. 'Bang zijn voor bedreigingen is in mijn ogen laf gedrag', zei hij daar ooit over. Of nog: 'Het maakt me geen flikker uit.'

Dinsdagavond, even voor half acht, gebeurde het dan toch. De Vries (64) werd neergeschoten in hartje Amsterdam, iets na half acht. Volgens onbevestigde berichten zouden vijf schoten gelost zijn en zou hij van dichtbij in het hoofd zijn getroffen. In een Amsterdams ziekenhuis vecht hij voor zijn leven. Twee verdachten worden voorgeleid, een derde is vrijgelaten en geen verdachte meer.

(On)populair

De Vries begon zijn loopbaan als journalist in 1978 bij De Telegraaf. In 1983 verwierf hij faam met het verslag van de geruchtmakende ontvoering van Alfred Heineken, de Nederlandse biermagnaat, en diens chauffeur. De Vries schreef er een razend populair boek over.

Internationale bekendheid kwam er met het televisieprogramma 'Peter R. de Vries, misdaadverslaggever', dat van 1995 tot 2012 liep. In dat programma volgde de ene spectaculaire primeur na de andere. Hij spoorde er mensen op, ontmaskerde criminelen en loste moordzaken op.

In 2003 legde hij een bom onder de verloving van de Nederlandse prins Friso en Mabel Wisse Smit. De Vries onthulde banden tussen Smit en een bekende bendeleider en drugsbaron, Klaas Bruinsma.

Echt groots werd het toen hij zich vastbeet in de verdwijningszaak van Natalee Holloway, die in mei 2005 op Aruba verdween. Met een verborgen camera kon hij Joran van der Sloot een bekentenis ontfutselen. Het was een enorme scoop. De aflevering, die ook in België goed bekeken werd, werd gevolgd door 7 miljoen kijkers. In 2008 krijg hij er een Emmy Award voor.

Met zijn sterrenstatus kwam ook kritiek. Volgens critici had hij sterallures, zou hij willen scoren met andermans leed en liep hij naast zijn schoenen. 'Hij is een betweter', zei een collega ooit tegen het NRC. 'Maar hij wéét ook alles beter.' In zijn speurwerk liep hij niet zelden de politie voor de voeten, tot ergernis van de speurders.

Ook onderhield hij vriendschapsrelaties met de onderwereld. Zo ging het een tijdlang goed met Cor van Hout en met de Amsterdamse topcrimineel Willem Holleeder, twee van de ontvoerders van Heineken. Al bekoelde die laatste vriendschap. Toen Holleeder in 2013 voorwaardelijk vrijkwam, stond hij plots voor de deur van De Vries en bedreigde hem met de dood. De Vries deed nadien aangifte.

Verband met kappersmoord?

De Vries, die in 1956 in Aalsmeer geboren werd en opgroeide in een gereformeerd gezin van zes, is meer dan een journalist en een mediafenomeen. Vanaf zijn puberteit zette hij zich af. Hij raakte betrokken bij vechtpartijen en kleine diefstallen. Al snel groeide uit tot een man met vele gezichten. Hij werd ook rechercheur, voetbalmakelaar, directeur van een advocatenkantoor en aspirant-politicus. Niet zelden liepen die rollen in elkaar over.

Ook is hij de adviseur en vertrouwenspersoon van Nabil B., de kroongetuige in een grote Nederlandse strafzaak: het Marengoproces over moorden in de Marokkaans-Nederlandse onderwereld. De hoofdverdachte is Ridouan Taghi, een meedogenloze crimineel.

In 2019 zei De Vries dat hij op een dodenlijst van Taghi stond. Zowel de advocaat als de broer van Nabil werd enkele jaren geleden vermoord. Maar ook dat hield hem niet tegen. Opnieuw koos De Vries ervoor zich niet te laten intimideren.