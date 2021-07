Peter R. de Vries, misdaadjournalist met reputatie van pitbull

Ondanks doodsbedreigingen bleef Peter R. de Vries zich vastbijten in misdaadzaken. Hoewel hij zich misdaadjournalist noemde, schuurde het vaak door zijn nauwe contacten met de onderwereld.

'Ik ben wel wat gewend', zei Peter R. de Vries ooit toen hij voor de zoveelste keer met de dood was bedreigd. 'Het maakt me geen flikker uit.' Hij weigerde zich te laten beveiligen en bleef zich als een 'pitbull' vastbijten in misdaadzaken. 'Liever staande sterven dan op je knieën leven', was een van zijn motto's.

Aan die stoïcijnse onaantastbaarheid kwam dinsdagavond een einde. De 64-jarige De Vries werd even na half acht van dichtbij in het hoofd geschoten. Hij vecht voor zijn leven. 'Gisteren is onze grootste nachtmerrie werkelijkheid geworden', tweette zijn zoon Royce woensdag. 'Veel is nog onzeker.'

De aanslag gebeurde op het Leidseplein in Amsterdam, vlak bij de studio waar de talkshow 'RTL Boulevard' wordt opgenomen. De Vries was kind aan huis bij het programma, waarin hij commentaar gaf op misdaadzaken, maar ook niet aarzelde om zijn mening over andere dossiers te geven.

Freddy Heineken

De Vries begon in 1978 bij De Telegraaf, waar hij opviel met zijn berichtgeving over de ontvoering van de biermagnaat Freddy Heineken in 1983. De doorbraak kwam met 'Peter R. De Vries, misdaadverslaggever', een tv-programma dat 17 jaar liep. Hij reeg er de primeurs aaneen, zoals de onthulling dat de verloofde van prins Friso, Mabel Wisse Smit, banden had gehad met de drugsbaron Klaas Bruinsma.

Het handelsmerk van De Vries was het oprakelen van oude verdwijningszaken en moorden, vaak op vraag van de nabestaanden die geen gehoor vonden bij de politie. Eind juni lanceerde hij nog een crowdfunding voor onderzoek naar de in 1993 verdwenen Tanja Groen. Wie de gouden tip geeft, kan rekenen op een beloning van 1 miljoen euro.

Een spraakmakende zaak was de verdwijning van de Amerikaanse Natalee Holloway in 2005. Volgens De Vries had de Nederlander Joran van der Sloot de studente vermoord. In een reportage - opgenomen met verborgen camera's - legde Van der Sloot bekentenissen af. In 2010 liep hij tegen de lamp na een moord in Peru.

Beruchte criminelen

De Vries bleef zichzelf altijd misdaadjournalist noemen, maar hij was 'een man met vele petten', zoals de Volkskrant hem omschreef. En soms schuurde het tussen de vele rollen. De Vries hield aan zijn werk enkele vriendschappen over met beruchte criminelen, onder wie Willem Holleeder en Cor van Hout, de ontvoerders van Freddy Heineken.

In het proces tegen de maffiabaas Ridouan Taghi wierp De Vries zich op als adviseur van de kroongetuige.

De vriendschap met Holleeder bleef niet overeind. De Vries bracht Holleeders zussen Astrid en Sonja in contact met de autoriteiten omdat ze belastende informatie hadden over hun broer. Na een proces - waarop De Vries ook getuigde ondanks doodsbedreigingen - kreeg Holleeder in 2019 levenslang.

Mocromaffia

Ook met de nieuwe misdaadgeneratie - de Marokkaans-Nederlandse mocro­maf­fia - had De Vries nauwe contacten. In een lopend moordproces tegen de meedogenloze crimineel Ridouan Taghi wierp hij zich op als adviseur van kroongetuige Nabil B. Diens broer en advocaat werden al vermoord en volgens De Vries staat ook op zijn hoofd een prijs. Maar dat hield hem niet tegen.