Pfizer/BioNTech springt in gat van AstraZeneca en Johnson & Johnson

Hofleverancier

Met Pfizer/BioNTech praat Europa nu over een derde leveringscontract, het eerste voor de lange termijn. Het gaat om een megadeal van 1,8 miljard vaccins voor 2022 en 2023. Europa beseft dat corona nog jaren zal woekeren. 'We moeten lessen trekken uit de pandemie. We hebben vaccins nodig die aangepast zijn aan de nieuwe varianten en we moeten die snel en in grote hoeveelheden beschikbaar hebben', zegt von der Leyen: 'Daarom moeten we focussen op technologie die haar waarde bewees. Dat is het geval voor mRNA-vaccins', de nieuwe technologie die door Pfizer/BioNtech én Moderna gebruikt wordt.