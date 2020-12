Pinxten dreigt pensioenrechten kwijt te spelen na financieel misbruik

Volgens de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie is het bewezen dat Pinxten zijn verplichtingen als auditeur, die vastgelegd zijn in het Europees verdrag, niet is nagekomen.

De advocaat-generaal van het Hof van Justitie raadt het Hof aan voormalig politicus Karel Pinxten twee derde van zijn pensioenrechten als oud-lid van de Europese Rekenkamer te ontnemen. De rechters van het Hof moeten nu een arrest vellen, maar volgen vaak het advies van de advocaat-generaal.

Pinxten, een oud-minister van Defensie en Landbouw van de CVP die later overstapte naar de Open VLD, was van 2006 tot 2018 auditeur bij de Europese Rekenkamer. Daar zag hij toe op de financiën en de begrotingen van de Europese instellingen. In 2018-2019 lekte uit dat de Europese antifraudedienst Olaf zich grote zorgen maakte over de manier waarop hij zijn zaakjes beheerde. De dienste startte een onderzoek naar Pinxten na een klacht van een klokkenluider.

Plezierreizen en wijndegustaties

Volgens Olaf heeft Pinxten de Europese Rekenkamer meer dan 500.000 euro gekost. Hij zou misbruik gemaakt hebben van de onduidelijke regelgeving die er toen was en bakken geld hebben uitgegeven aan privéreizen, jachtpartijen, diners, wijndegustaties en tankkaarten.

De regels werden intussen aangepast om misbruik in de toekomst te voorkomen. De Rekenkamer stapte naar het Hof van Justitie. Volgens de Rekenkamer heeft Pinxten zich niet alleen schuldig gemaakt aan financieel misbruik, maar heeft hij ook verzekeringsfraude gepleegd. Hij zou ook een handelsvennootschap beheerd hebben en aan politiek gedaan hebben, ook al was hem dat als auditeur bij de Rekenkamer verboden. Pinxten werd in de Rekenkamer vervangen door zijn partijgenote Annemie Turtelboom.