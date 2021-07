Plots komen honderden migranten Litouwen binnen: 'Wraak van Wit-Rusland'

Litouwen heeft de noodtoestand afgekondigd omdat plots veel migranten het land binnenkomen via de Wit-Russische grens.

Meer dan 400 ongedocumenteerde migranten staken vorige maand de grens van Wit-Rusland naar Litouwen over. Dat zijn er al zes keer meer dan in heel 2020, toen er het hele jaar slechts 81 mensen de grens overstaken. Afgelopen zondag pakten de autoriteiten in Litouwen in één nacht 150 migranten op.

Het lijkt erop dat de Wit-Russische president Alexander Loekasjenko uitvoert waar hij in mei al mee dreigde. Hij zei toen dat hij 'drugs en illegale migranten' ongecontroleerd naar de EU zou sturen.

De spanningen tussen de EU en Wit-Rusland liepen in mei hoog op toen een Ryanair-vlucht verplicht werd te landen in Minsk. Aan boord: de Wit-Rus Roman Protasevitsj, een journalist die al jaren mee de protesten aanstuurt tegen het regime van Loekasjenko, en diens vriendin Sofia Sapega. Zij moesten uitstappen en werden vervolgens opgepakt. De EU noemde het incident 'staatsterreur' en reageerde met sancties tegen het regime in Minsk.

'Met medeweten autoriteiten'

Brussel en Vilnius zien de ongecontroleerde migratie naar Litouwen als een wraakactie na de sancties tegen het regime in Wit-Rusland.

Brussel en Vilnius zien de ongecontroleerde migratie naar Litouwen als een wraakactie na die sancties. Litouwen vermoedt zelfs dat Wit-Rusland migranten actief helpt om de grens over te steken. 'We zien Irakezen in Litouwen aankomen op dagen die samenvallen met vluchten van Bagdad naar Minsk', zegt Lina Laurinaityte-Grigiene, een adviseur van de Litouwse minister van Binnenlandse Zaken aan Euronews. 'We hebben daarom het vermoeden dat deze instroom van migranten bewust gebeurt, wellicht met medeweten van Wit-Russische autoriteiten.'