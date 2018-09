Poetin: 'Skripal-verdachten' zijn terecht

Skripal en zijn dochter werden het slachtoffer van een aanslag met het merkwaardig zenuwgas novitsjok, dat ooit in de Sovjet-Unie als chemisch wapen werd ontwikkeld. Ze werden bewusteloos aangetroffen in een winkelcentrum in Skripals woonplaats Salisbury. Beiden overleefden de gifaanval.

Skripal werkte bij de Russische inlichtingendienst en spioneerde voor de Britten. Hij werd in 2004 in Rusland gearresteerd en kreeg 13 jaar cel voor hoogverraad. In 2010 werd hij in een spionnenruil vrijgelaten en vestigde hij zich in Engeland. Volgens de Russische regering slaat de beschuldiging dat het Kremlin achter de aanslag zou zitten nergens op.