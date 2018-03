Poetin daagt NAVO uit met kernwapenshow

Kort voor de Russische verkiezingen heeft president Vladimir Poetin nieuwe kernwapens gepresenteerd. ‘Ik hoop dat het elke agressor ontnuchtert’, waarschuwde hij het Westen.

Voor de 14de keer sinds hij in 2000 aan de macht kwam, sprak Russisch president Vladimir Poetin donderdag zijn ‘state of the union’ uit. Twee weken voor de presidentsverkiezingen die hij opnieuw zal winnen, sloeg de autocraat zijn meest nationalistische en oorlogszuchtige toon aan in jaren. De aanwezige politieke en militaire elite grossierde in staande ovaties.

Op een enorm projectiescherm onthulde Poetin een resem nieuwe kernwapens, met een zeer duidelijk boodschap aan de westerse mogendheden van de NAVO: ‘Ze hebben Rusland nooit kunnen intomen. Nu zullen ze rekening moeten houden met een nieuwe realiteit en begrijpen dat alles wat ik vandaag zeg, geen bluf is. Ik hoop dat het elke mogelijke agressor zal ontnuchteren.’

Ongelimiteerd bereik

Met videobeelden toonde Poetin onder meer een intercontinentale kernraket ‘met ongelimiteerd bereik’.

Daarnaast presenteerde hij kleine kernkoppen voor laagvliegende kruisraketten, die evenzeer zowat elke plek op aarde zouden kunnen bereiken. Nog een innovatie: door atoomenergie aangedreven onderwaterdrones die kernwapens kunnen vervoeren.

Kernwapens met onbeperkt bereik? Daar heb ik nog nooit van gehoord. Anonieme westerse minister van Defensie

Al dat nieuwe nucleaire wapentuig zou bovendien niet gedetecteerd kunnen worden door het antirakettenschild dat de Verenigde Staten neergepoot hebben in Polen, Roemenië en Alaska, en waarvoor de Amerikanen ook in Japan en Zuid-Korea plannen hebben. ‘Ik weet niet waarom ze nog zo’n ‘paraplu’ zouden kopen’, zei Russisch minister van Defensie Sergei Sjojgoe na Poetins toespraak.

'Propaganda'

De NAVO weigerde na de toespraak te reageren, maar minstens een anonieme westerse minister van Defensie plaatste via het persagentschap Reuters vraagtekens bij Poetins retoriek. Over de kernwapens met onbeperkt bereik had de minister ‘nog nooit van gehoord. En zeker niet in Rusland, dat geen technologische voorloper is. Bovendien hebben ze, door westerse sancties, onvoldoende toegang tot de nodige hightechsystemen.’

Vermoedelijk toonde Poetin dan ook vooral wapens die in het beste geval in een testfase zitten, en dus nog lang niet operationeel zijn. ‘Dit is vooral propaganda.’

Militaire grootmacht

Als president tracht Poetin Rusland al langer te herstellen als de militaire grootmacht die het tijdens de Koude Oorlog was. Zeker in verkiezingstijden presenteert hij zich maar al te graag als de sterke man naar wie het Russische volk kan opkijken.

Vijandige stappen tegen Rusland zullen militair weinig uithalen. vladimir poetin russisch president

De oorlogen in Tjsetsjenië, de inval in Georgië, de annexatie van het Krim-schiereiland en de bemoeienissen in de Oekraïense en Syrische burgeroorlog: de voorbeelden van hoe Poetin de Russische invloedsfeer heeft vergroot, zijn legio. Al gaat dat steeds meer gepaard met een nieuwe Koude Oorlog, waarbij de NAVO haar troepenmacht in Oost-Europa de jongste jaren fors heeft opgeschroefd. ‘Vijandige stappen tegen Rusland zullen militair weinig uithalen’, waarschuwde Poetin.

Strijd tegen armoede

Tijdens zijn toespraak beloofde de president zijn kiezers toch ook een socialer beleid. Zo kondigde hij aan de armoede tijdens zijn nieuwe ambtstermijn van zes jaar te halveren. En pleitte hij voor meer democratische vrijheden in zijn land.