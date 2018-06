Poetin dribbelt voorbij westerse kritiek tijdens politiek beladen WK voetbal

Als een rechtgeaarde autocraat ziet de Russische president Vladimir Poetin het WK voetbal als een uithangbord voor de grandeur van zijn land, ondanks de strubbelingen met het Westen.

Als organiserend land krijgt Rusland vandaag de eer de openingsmatch van het WK voetbal te spelen tegen Saoedi-Arabië. Als het van de FIFA had afgehangen, had de bond waarschijnlijk voor een andere affiche gekozen om het internationale voetbalfeest af te trappen. Met respectievelijk de 67ste en 70ste plek op de FIFA-ranglijst zijn de Saoedi’s en de Russen de zwakste ploegen die de komende maand om de kampioenstitel strijden. Kenners verwachten dan ook weinig vuurwerk op het veld.

Ondanks de povere sportieve vooruitzichten voor zijn elftal heeft de Russische president Vladimir Poetin hoge verwachtingen van het WK. En ondanks de opeenstapeling van internationale sancties, verzengende dopingschandalen en diplomatieke ruzies zakken de grote voetbalnaties af naar Rusland. Dat is voor Poetin een uitgelezen kans om voor eigen publiek te tonen dat zijn land nog altijd meetelt. De apparatsjiks op het propagandabureau van het Kremlin draaien de komende maand overuren.

Rusland is de Grote Rode Machine. We boezemen angst in. Dmitri Bykov Russische satiricus

De aanloop naar het WK verliep - om het zacht uit te drukken - behoorlijk hobbelig. Er was ophef over de annexatie in 2014 van de Oekraïense Krim - amper enkele weken na de Olympische Winterspelen in het Russische Sotsji - en over de vermoedelijke inmenging van Moskou in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016. En in de laatste rechte lijn was er de moordpoging met zenuwgas op de Russische ex-spion Sergei Skripal afgelopen maart, waarvoor Rusland meteen met de vinger werd gewezen.

Op het hoogtepunt van de Skripal-affaire beweerde Boris Johnson, de Britse minister van Buitenlandse Zaken, dat Poetin het WK zou gebruiken om het Russische imago op te poetsen, zoals Adolf Hitler dat bij de Olympische Spelen van 1936 in Berlijn had gedaan voor het nazistische Duitsland. Het Kremlin sprak prompt van een hetze om Rusland klein te krijgen. Dat er geen westerse boycot kwam, zoals bij de Olympische Spelen van 1980 in Moskou, beschouwt Poetin als een overwinning.

Erkenning

De Russische satirische schrijver Dmitri Bykov schreef onlangs dat Poetin alleen uit is op internationale erkenning. ‘Alles wat hij doet, staat in het teken daarvan. Hij wil dat de wereld weer over ons praat zoals over het ijshockeyteam van de Sovjet-Unie in 1970. We zijn de Grote Rode Machine. We boezemen angst in. Niet geliefd, maar bewonderd. Hij wil niet dat we geliefd zijn. De liefde gaat voorbij, maar de angst nooit.’ Poetin heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij snakt naar de hoogdagen van het Sovjettijdperk.

Om de grandeur van zijn land te etaleren spendeerde Poetin volgens sommige schattingen ruim 880 miljard roebel (12 miljard euro). Het Russische WK is daarmee het duurste in de FIFA-geschiedenis. En dan nog schrapte de overheid een aantal dure projecten, zoals de aanleg van een hogesnelheidslijn van Moskou naar Sotsji. Volgens de oorspronkelijke plannen was het ook de bedoeling de wedstrijden in 16 stadions in 14 steden te laten plaatsvinden. Dat zijn er uiteindelijk 12 geworden, waarvan 6 nieuwe, in 11 steden.

Sotsji

Poetin lijkt lessen te hebben getrokken uit de organisatie van de Winterspelen in Sotsji. Het olympische evenement kostte vier geleden 36 miljard euro, vier keer meer dan begroot. Sotsji 2014 was vooral een graaikas voor corrupte oligarchen. Voor het WK scherpte Moskou het toezicht aan, ook al gingen veel contracten naar zakenlui die banden hebben met het Kremlin. In februari sleepte de overheid enkele bouwpromotoren voor de rechter omdat ze de kosten hadden laten oplopen.

Poetin beseft dat het geld niet meer tegen de plinten klotst, zoals enkele jaren geleden toen de petroroebels vlotjes binnenstroomden. Bovendien hebben de westerse sancties - een reactie op de annexatie van de Krim en op het oorlogsgestook in Oekraïne - stevig ingehakt op de Russische economie. Sinds 2014 kromp die met 3 procent. Vicepremier Arkadi Dvorkovitsj gaf eind april ruiterlijk toe dat er zonder de investeringen in het WK geen economische groei zou zijn.