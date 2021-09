Poetin heeft handen vrij na omstreden verkiezingszege...

De Russische president Poetin dankt de bevolking 'voor het vertrouwen' na de zege van zijn partij Verenigd Rusland. De oppositie hekelt de massale fraude, intimidatie en repressie tijdens de parlementsverkiezingen.

In een gewoon land zou de conclusie zijn geweest: de opiniepeilingen zaten er flink naast. Maar in het Rusland van Vladimir Poetin lag dat even anders na de parlementsverkiezingen die zondag afliepen. Nadat de machtspartij Verenigd Rusland zowat de helft van de stemmen had gehaald, klonk het dat op grote schaal was gesjoemeld. Op voorhand was de partij op 27 procent gepeild.

Al tijdens stembusgang, die vrijdag begon en over drie dagen was gespreid, doken meldingen van stembusfraude op. Op sociale media verschenen foto's en video's van kiezers die meerdere stembiljetten in een stembus stopten. Volgens de waarnemersorganisatie Golos liepen duizenden meldingen binnen, onder andere over kiezers die met bussen langs verschillende stemlokalen werden gereden.

De essentie De parlementsverkiezingen in Rusland draaien uit op een zege voor Verenigd Rusland, dat de helft van de stemmen haalt.

De stembusgang werd ontsierd door duizenden meldingen van fraude, maar daar is volgens het regime niets van aan.

Met een tweederdemeerderheid voor Verenigd Rusland in het parlement heeft president Poetin de handen helemaal vrij.

De oppositie werd grotendeels monddood gemaakt, onder andere door het blokkeren door Apple en Google van een speciale verkiezingsapp.

Het Kremlin juichte de zege van Verenigd Rusland toe. 'Ik wil een speciaal woord van dank richten aan de burgers van Rusland, om jullie te bedanken voor het vertrouwen, beste vrienden', zei Poetin maandag in een televisietoespraak. Hoewel het resultaat onder het niveau ligt van 2016 - toen de partij 54 procent haalde - kan ze nog altijd rekenen op een tweederdemeerderheid.

Daarmee kan Poetin zonder probleem zijn eigen dictaten doordrukken. Het is de vraag of er nu een dooi komt na de recente opstoot van repressie. Critici vrezen dat Poetin op de ingeslagen weg voortgaat. In 2024 zijn er presidentsverkiezingen en dankzij een grondwetswijzing kan hij tot 2036 aan de macht blijven.

Communistische partij

Poetin en zijn entourage waren zich maandag van geen kwaad bewust en bestempelden de verkiezingen als eerlijk en open. De verkiezingscommissie verklaarde enkele duizenden stemmen ongeldig, maar bestempelde de talloze fraudemeldingen als een deel van een 'gerichte buitenlandse campagne'. Poetins woordvoerder wees ook op de winst die de Communistische Partij boekte en de intrede van een nieuwe partij, Nieuw Volk.

Volgens Poetins tegenstanders behoren de communisten en de andere partijen in de Doema tot de zogenaamde 'systeemoppositie'. Zij dienen als schaamlapje om de verkiezingen een democratische schijn te geven en stemmen weg te halen bij de echte oppositie. In ruil voor geld en invloed leggen de communisten en co. de machthebbers geen strobreed in de weg.

Het was uitkijken naar het resultaat van de communisten, omdat die de meeste kans hadden om de kandidaten van Verenigd Rusland te verslaan. Via een systeem van 'slim stemmen' had de oppositie opgeroepen vooral op communistische kandidaten te stemmen. De autoriteiten probeerden die strategie te saboteren en dwongen onder andere Google en Apple de oppositieapp uit hun aanbod te verwijderen.

Aleksej Navalny

De afgelopen maanden waren al honderden oppositieleden geweigerd als kandidaat en kritische organisaties, zoals de beweging van Aleksej Navalny, werden verboden onder het mom van 'extremisme'. Navalny zelf werd, na een politiek proces, begin dit jaar veroordeeld tot ruim twee jaar strafkamp.