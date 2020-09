Poetin laat Loekasjenko nog niet vallen

Nu de protesten tegen de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko niet gaan liggen, blijft één reddingsboei over: Rusland. Maar de liefde is koeltjes.

De Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko heeft even ademruimte gekregen na zijn onderhoud met de Russische president Vladimir Poetin maandag. Het gesprek was het eerste onder vier ogen sinds begin augustus massale protesten tegen de laatste dictator van Europa uitbraken en werd als cruciaal voor zijn overleven beschouwd.

Hoewel Poetin een koele minnaar van Loekasjenko is, is hij nog niet van plan hem te laten vallen. De Russische president kondigde aan dat hij zijn Wit-Russische ambtgenoot een lening van 1,5 miljard dollar geeft, geld dat de Wit-Russische economie dringend nodig heeft. In een adem steunde hij Loekasjenko's plannen om de grondwet te hervormen - een farce volgens de oppositie - en zei hij ervan overtuigd te zijn dat de president de crisis in Wit-Rusland zal oplossen. Loekasjenko bedankte Poetin voor zijn hulp en beklemtoonde dat de recente gebeurtenissen aantonen dat Wit-Rusland dicht bij Rusland moet blijven.

Ongeziene protesten

De Wit-Russische president worstelt om weer grip op de situatie te krijgen nadat begin augustus ongeziene volksprotesten tegen hem zijn uitgebroken. De aanleiding waren de presidentsverkiezingen van 9 augustus, die Loekasjenko volgens de officiële cijfers met 80 procent van de stemmen won. Maar de demonstranten geloven dat hij massaal gefraudeerd heeft en dat de oppositiekandidate Svetlana Tichanovskaja veel beter gescoord heeft dan de 10 procent die haar wordt toegedicht.

Zondag kwamen voor het vijfde weekend op een rij meer dan 100.000 Wit-Russen de straat op. De politie reageerde een pak hardhandiger dan de voorbije weken, toen ze vooral liet betijen na de kritiek op de harde repressie in het begin van de protesten. Zondag werden 774 betogers opgepakt, van wie 500 in de hoofdstad Minsk. Voor het eerst gebruikten de agenten geweld tegen vrouwen.

Alle belangrijke oppositiefiguren zitten achter de tralies of zijn naar het buitenland gevlucht. Tichanovskaja, die naar Litouwen reisde, waarschuwde Poetin maandag dat hij de verkeerde gesprekspartner heeft gekozen. 'Ik wil hem eraan herinneren dat de afspraken van de meeting in Sotsji geen juridische gewicht hebben', schreef ze op de online berichtendienst Telegram. 'Alle akkoorden dit met de onwettige Loekasjenko zijn gesloten, zullen de nieuwe leiders herzien. Het is spijtig dat je een dialoog aanknoopt met een dictator en niet met het Wit-Russische volk.'

Moeilijk balanceren

Voor Poetin is de kwestie Wit-Rusland een moeilijke balanceeract. Hij is een koele minnaar van Loekasjenko, maar kan de protesten niet zomaar toelaten. De voorbije weken probeerde hij met wikken en wegen zijn doelen veilig te stellen: voorkomen dat het land zich losweekt uit de Russische invloedssfeer, voorkomen dat een onvoorspelbare situatie ontstaat in een buurland van Rusland en voorkomen dat de Wit-Russen een machtswissel tot stand brengen, want dat kan de Russen op ideeën brengen.

Analisten geloven dat Poetin Loekasjenko's afhankelijkheid wil gebruiken om hem te dwingen in te stemmen met een verdere integratie tussen de twee landen. Tot nu wees Loekasjenko die af, tot groot Russisch ongenoegen, en schipperde hij tussen Rusland en het Westen. Maar na de harde repressie van de betogers lijken de banden met dat laatste doorgeknipt.