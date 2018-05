Poetin opent brug naar Krim

Nadat Rusland in 2014 het schiereiland, dat de Russische Zwarte Zeevloot huisvest, had geannexeerd op Oekraïne, beval het Kremlin snel de aanleg van een brug. De Krim was vanop het Russische vasteland enkel te bereiken met een veerboot of per vliegtuig. Auto's en vrachtwagens moesten via Oekraïne naar het schiereiland rijden, wat door de spanningen steeds moeilijker lag.