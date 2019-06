Poetin 'trotseert' morrende burgers

De Russische president poogt de onvrede onder de bevolking te sussen met de belofte dat de inkomens zullen stijgen en de levensstandaard zal verbeteren.

Sinds hij in 1999 aan de macht kwam, houdt Vladimir Poetin er een vaste gewoonte op na: een keer per jaar kunnen burgers met hun president bellen om hem hun meest prangende vragen voor de voeten te gooien. En de rest van de bevolking kan de strak geregisseerde show live volgen via de televisie.

Naar de zeventiende editie van de 'Rechtstreekse Verbinding' keken de Russen, maar ook analisten, met meer dan gewone belangstelling uit. Want de onvrede onder de bevolking over de levensstandaard en het optreden van de president is de voorbije maanden flink toegenomen.

Verbazen hoeft dat niet. Sinds het Westen, als reactie op de Russische annexatie van het Oekraïense schiereiland Krim, een bombardement sancties afvuurde op Moskou, zoekt 's lands economie vruchteloos naar een broodnodige groeispurt.

Populariteit daalt

De inkomens stijgen niet of nauwelijks. Tegelijkertijd nam Poetin vorig jaar enkele onpopulaire maatregelen. De pensioenleeftijd, het btw-tarief en de prijzen voor tickets voor openbare dienstverlening gingen omhoog.

De ontwikkelingen blijven niet zonder gevolg voor de president. Die boette de afgelopen jaren aan populariteit in. Nog amper de helft van de Russen zou Poetin vandaag opnieuw als president kiezen.

Vruchten afwerpen

In een poging het tij te keren stelde Poetin zich tijdens zijn telefoonronde donderdag begripvol op. 'De maatregelen van de voorbije jaren hebben tot moeilijkheden geleid. Maar de inspanningen zullen weldra hun vruchten afwerpen', stak de president van wal.

Ik ben bang dat de stijgende armoede tot een sociale explosie leidt. Alexei Koedrin Ex-minister van Financiën

Hij verzekerde de bevolking dat de economie weldra weer zal bloeien. 'De inkomens gaan omhoog en de levensstandaard van de bevolking zal verbeteren', klonk het.

De voormalige KGB-agent beloofde voorts de problemen in de gezondheidssector op te lossen. 'Net als de afvalcrisis', ging hij voort.

Protesten

De afgelopen maanden vonden in meer dan twee dozijn Russische regio's protesten plaats tegen de plannen van de overheid om het afval uit de regio Moskou naar hun gebieden te verplaatsen. Tijdens zijn 'Rechtstreekse Verbinding' met de burgers in 2017 had Poetin de inwoners van het hoofdstedelijk gebied beloofd de stortplaatsen te verwijderen 'omdat die verschrikkelijk stinken'.

De inkomens en de levensstandaard van de bevolking gaan verbeteren. Vladimir Poetin Russische president

De bevolking in en om Moskou mag dan wel tevreden zijn over die maatregel. Maar de inwoners van de regio's waarnaar het afval uit de hoofdstad vervoerd wordt, laten zich nu horen.

Sociale onrust heerste er de voorbije weken ook in Jekaterinenburg, de vierde stad van het land. Dagenlang vonden clashes plaats tussen de politie en demonstranten. Die kwamen de straat op om te protesteren tegen de plannen om een kathedraal te bouwen in een populair park.

Onderzoeksjournalist

En vorige week stond Moskou in rep en roer nadat de politie de onderzoeksjournalist Ivan Goloenov opgepakt had vanwege drugsdelicten. De zaak bleek in scène gezet en het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken zag geen andere optie dan Goloenov weer vrij te laten.