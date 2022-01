Poetin waarschuwt Westen voor inmenging in zijn 'achtertuin'

Rusland zal alles doen om 'kleurenrevoluties' in zijn achtertuin de kop in te drukken, waarschuwt president Vladimir Poetin. Uitgerekend bij de start van het overleg met de VS schroeft hij de spanningen met het Westen op.

De recente onlusten in Kazachstan waren een wake-upcall, oordeelde president Poetin maandag tijdens video-overleg met zijn collega's van vijf andere ex-Sovjetrepublieken. 'Natuurlijk beseffen we dat de gebeurtenissen in Kazachstan niet de eerste, en verre van de laatste, poging zijn van landen om van buitenaf in te grijpen in binnenlandse aangelegenheden', zei hij.

Moskou is ervan overtuigd dat de Kazachse protestgolf, die begon na de forse stijging van de brandstofprijzen, een westerse poging was om het land te destabiliseren. De Kazachse president Kassym-Jomart Tokayev sprak maandag zelfs van 'een poging tot staatsgreep door gewapende strijders'. Hij gaf het leger het bevel met scherp te schieten op de betogers, met ruim 160 doden tot gevolg.

Kleurenrevoluties

Tokayev riep de hulp in van de CSTO, een militaire alliantie van Rusland en vijf andere gewezen Sovjetstaten. Die stuurden door Rusland geleide 'vredestroepen' naar Kazachstan om de orde met harde hand te herstellen. Het was een boodschap van Poetin aan het Westen. 'We tolereren geen kleurenrevoluties', zei hij, verwijzend naar een rist revoltes in ex-Sovjetstaten.

De timing van de waarschuwing was opvallend, want ze viel samen met de start van een week van diplomatiek overleg tussen Rusland en het Westen. De eerste etappe vond maandag plaats in het Zwitserse Genève, waar de Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken, Wendy Sherman, en haar Russische evenknie, Sergej Ryabkov, bijeenkwamen om een uitweg te zoeken uit de crisis rond Oekraïne.

Dat Poetin troepen naar Kazachstan stuurde en dreigde met interventies elders in de Russische achtertuin, zette een domper op de gesprekken in Genève. De VS vrezen dat Rusland plannen heeft voor een invasie van Oekraïne, getuige de 100.000 soldaten die het aan de grens heeft samengetrokken. De Amerikanen dreigen met keiharde sancties als Moskou Oekraïne binnenvalt.

Ik denk niet dat we deze week veel doorbraken zullen zien. Antony Blinken Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken

Rusland zegt dat de troepenopbouw een reactie is op de groeiende westerse invloed in Oekraïne. Het vraagt onder andere garanties dat het land, eveneens een voormalige Sovjetstaat, nooit zal toetreden tot de NAVO. Poetin bestempelde zo'n lidmaatschap al als een rode lijn. Ook de NAVO-troepen in Oost-Europa, het voormalige wingewest van Moskou, zijn Poetin een doorn in het oog.