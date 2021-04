Poetin waarschuwt Westen voor 'rode lijn'

In zijn jaarlijkse toespraak over de stand van het land haalde de Russische president Vladimir Poetin scherp uit naar het Westen. Hij waarschuwde voor een 'harde reactie' als de Russische 'rode lijn' overschreden wordt.

Aan het einde van zijn toespraak voor het parlement maakte Poetin duidelijk dat het Westen zich niet moet misrekenen. 'We gedragen ons met redelijkheid en op een bescheiden manier en reageren zelfs niet op onvriendelijke acties of grote leugens', zei de Russische leider. Maar hij waarschuwde 'in onze intenties geen zwakheid te zien. Ik hoop dat niemand zich in het hoofd haalt een rode lijn met Rusland te overschrijden. En we leggen zelf vast waar die lijn ligt.'

Volgens Poetin is het voor sommigen een sport geworden om 'Rusland verantwoordelijk te stellen voor om het even wat'. Opvallend was dat de president geen enkele verwijzing maakte naar de grote dossiers die de spanningen tussen Rusland en het Westen veroorzaken. Niets over de troepenbewegingen aan de grens met Oekraïne, niets over de beschuldigingen van bemoeienis bij de Amerikaanse verkiezingen en niets over de recente uitwijzing van Russische diplomaten uit Tsjechië. Over dissident Aleksej Navalny zweeg hij al helemaal. Poetin weigert zijn naam uit te spreken.

Navalny Zoals gebruikelijk liet Poetin de naam van Aleksej Navalny niet vallen. Medestanders van de opgesloten Russische dissident, die in hongerstaking is, probeerden tijdens de toespraak een protestgolf in Rusland te creëren. De politie greep hard in. Een aantal naaste medewerkers van Navalny werd opgepakt voor de toespraak begon. Voor Navalny staat veel op het spel. De omvang van de protesten moet duidelijk maken of hij nog kan rekenen op voldoende steun. In de westerse wereld maakt men zich grote zorgen over de gezondheidstoestand van Navalny, terwijl de gevangenisautoriteiten dat relativeren. Het Kremlin veegt alle westerse kritiek van tafel en gaat de totale confrontatie aan met de dissidentenbeweging.

Wel stond de president stil bij wat hij 'de mislukte staatsgreep' in Wit-Rusland en de 'mislukte moordpoging' op president Aleksander Loekasjenko noemde. 'Iedereen doet alsof daar niets gebeurd is.' In Wit-Rusland kwam het tot een opstand nadat in augustus van vorig jaar de presidentsverkiezing vervalst waren gebleken.

Pandemie

De jaarlijkse toespraak voor de twee kamers van het parlement vond plaats in een grote hal naast het Kremlin. Alle aanwezigen waren kort voordien getest op Covid-19. Poetin vertoont zich sinds de uitbraak van de pandemie zelden in Moskou. Maar de bestrijding ervan was een hoofdthema van de toespraak.

'De vaccinatie is van kapitaal belang om in de herfst te komen tot groepsimmuniteit', zei Poetin. 'Onze wetenschappers hebben een belangrijke doorbraak gerealiseerd en ons land beschikt over drie vaccins.' Een van die vaccins is het stervaccin Spoetnik V.

Poetin stelde 'een terughoudendheid' vast bij zijn landgenoten tegenover de vaccinatie. Hij riep hen nogmaals op zich te laten vaccineren. Volgens het Gamaleja-instituut, dat Spoetnik V creëerde, hebben slechts 3,4 miljoen Russen, op een bevolking van 146 miljoen, een volledige vaccinatie gehad. Uit de Russische hoofdstad komen alarmerende berichten dat de pandemie opflakkert.

Daarnaast beloofde Poetin 'het reële inkomen' van de Russen te laten stijgen. De Russische koopkracht stagneert al jaren en de pandemie betekende een extra klap. Poetin vroeg de regering 'langetermijnmaatregelen te nemen die, met behulp van het marktmechanisme, de prijzen voorspelbaar' moeten maken. De Russische president sloot elke officiële prijzencontrole wel uit. Ook komt er directe steun aan families met kinderen in moeilijkheden. Vanaf 1 juli krijgen sommige gezinnen een toeslag van 10.000 roebel (108 euro).

Ook de bedrijfsbelastingen worden tegen het licht gehouden en aangepast indien nodig. Poetin liet verstaan dat dividenden zwaarder belast worden en investeringen aangemoedigd worden.

We moeten een industrie creëren die koolstofuitstoot kan recycleren. Vladimir Poetin Russische president