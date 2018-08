Poetin wil Europese hulp bij heropbouw Syrië

De Russische president Vladimir Poetin heeft Europa opgeroepen tot hulp bij de heropbouw in Syrië, bij de start van een diner met de Duitse bondskanselier Angela Merkel.

‘Het is belangrijk de humanitaire componenten van het Syrische conflict uit te breiden, vooral humanitaire hulp voor het Syrische volk’, zei Poetin voor zijn ontmoeting met de Duitse bondskanselier Angela Merkel op het buitenverblijf van de Duitse regering in Meseberg.

Merkel wees dan weer op de gezamenlijke verantwoordelijkheid van Duitsland en Rusland voor de oplossing van crisissen zoals in Syrië en Oekraïne. Ze zullen bij het diner mogelijk spreken over een VN-vredesmissie in Oekraïne.

Bruiloft

Poetin kwam in Meseberg met wat vertraging aan nadat de Russische president zaterdagmiddag de bruiloft van de Oostenrijkse minister van Buitenlandse Zaken, Karin Kneissl, had bezocht. Kneissl is lid van de FPÖ die uitstekende banden met Moskou onderhoudt.

Schermvullende weergave Poetin ging zaterdagmiddag eerst naar de bruiloft van de Oostenrijkse minister van Buitenlandse Zaken, Karin Kneissl. ©REUTERS

Bij het diner in Meseberg komt naar Syrië ook de omstreden gaspijpleiding Nordstream 2 op tafel. Moskou wil graag zo snel mogelijk met de aanleg van die rechtstreekse gasverbinding tussen Rusland en Duitsland beginnen, maar Merkel staat onder druk van onder meer de Verenigde Staten om de pijpleiding tegen te houden. Duitsland zou zich via Nordstream 2 immers te afhankelijk maken van de invoer van Russisch gas.

Krim

De zaak is ook rechtstreeks gekoppeld aan de Oekraïne, de belangrijkste splijtzwam tussen Merkel en Poetin. De Duits-Russische relatie is stevig bekoeld sinds Rusland de Krim annexeerde.