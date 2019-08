Poetin worstelt met volkswoede

Voor het zesde weekend op rij komen zaterdag tienduizenden Russen op straat. Economische stilstand, repressie en machtspelletjes in het Kremlin: hoe sterk staat Vladimir Poetin nog?

Vorige week vrijdag was het precies 20 jaar geleden dat Boris Jeltsin de toen schier onbekende ex-KGB-agent Vladimir Vladimirovitsj Poetin als premier benoemde. Vorig jaar haalde Poetin al Leonid Brezjnev in als de langst regerende Russische leider sinds Jozef Stalin. Zijn onbetwiste vierde verkiezing als president scheen die almacht enkel te bekrachtigen.

Schermvullende weergave President Poetin maakte vorige zaterdag een ritje met een motorbende op de Krim. ©AFP

Interventies in Oekraïne en Syrië en zelfs in de Amerikaanse stembusgang, en de steeds inniger banden met Europees extreemrechts hebben Rusland ook weer pontificaal op het wereldtoneel geplaatst. En toch: Poetins eigen volk mort almaar luider.

Voor het zesde weekend op rij komen zaterdag in Moskou tienduizenden betogers op straat. Vorige zaterdag waren ze al met zo’n 60.000, het grootste volksprotest sinds Poetin in 2012, na een interludium als premier en een grondwetswijziging, opnieuw het Kremlin betrok.

De aanleiding is de weigering van het kiescomité om tal van oppositiekandidaten volgende maand te laten deelnemen aan de Moskouse gemeenteraadsverkiezingen, onder het voorwendsel dat ze te weinig handtekeningen hebben verzameld. Enkel kandidaten van Poetins Verenigd Rusland en bevriende partijen lijken welkom.

Weg met de tsaar

Dat de ordetroepen met, zelfs naar Russische normen, excessief geweld de protesten trachten te onderdrukken, heeft het verzet enkel groter gemaakt. Ruim 2.000 betogers werden al gearresteerd, sommigen riskeren jarenlange celstraffen. Oppositieleiders worden preventief opgepakt. De bekende dissident Alexei Navalny zegt zelfs vergiftigd te zijn.

Te veel mensen zijn te lang volledig genegeerd. Te veel woede is opgekropt. Liubov Sobol Russische oppositieleidster

Maar vooral de onvrede over twee decennia repressief Poetinisme borrelt steeds meer op. Slogans als ‘Weg met de tsaar’ worden openlijk gescandeerd. ‘Te veel mensen zijn te lang volledig genegeerd’, aldus het geweerde kandidaat-gemeenteraadslid Liubov Sobol, die al een maand in hongerstaking is. ‘Te veel woede is opgekropt.’

Steeds meer Russen vinden dat Poetin hun jarenlange stilzwijgende pact niet langer nakomt: moei u niet met de politieke en zakelijke elite, en de staat belooft meer welvaart en stabiliteit te brengen dan tijdens Jeltsins wilde jaren 90.

Ja, Poetins annexatie van het Oekraïense Krim-schiereiland injecteerde in 2014 nog een grote scheut patriottisme. Maar de daaropvolgende westerse sancties en de dalende olie- en gasprijzen - goed voor twee derde van de Russische begroting - hebben de economie sindsdien fors onderuitgehaald. Terwijl de pathologische zelfverrijking van het regime voortduurt, voelt de gewone Rus steeds harder de pijn.

Opvolgingsstrijd

De voorbije vijf jaren is het Russiche bruto binnenlands product (bbp) per capita met 30 procent gedaald. Het beschikbare inkomen liep terug. Vorig jaar schoten de consumentenkredieten 46 procent omhoog, omdat veel Russen gewoon niet meer rondkomen.

30% Sinds de inval in Oekraïne in 2014 en de daaropvolgende westerse sancties is het Russische bbp per capita met 30 procent gedaald.

Dat Poetin de pensioenleeftijd optrok en de btw verhoogde, viel al helemaal slecht. Verenigd Rusland verloor vorig jaar al enkele gouverneursverkiezingen. Volgens een recente peiling zegt nog maar 32 procent Poetin te vertrouwen, zijn laagste score ooit.

Dat nuanceert op zijn minst het beeld van de onaantastbare nationalistische autocraat aan wie steeds meer westerse leiders - Donald Trump, Viktor Orbán, Matteo Salvini - zich spiegelen. De Chinese president Xi Jingping worstelt met de schreeuw om meer democratie in Hongkong. Zijn Turkse collega Recep Tayyip Erdogan kon, zelfs na de annulatie van de eerste verkiezingen, niet vermijden dat de oppositie de burgemeesterssjerp in Istanboel veroverde. De wittebroodsweken als president van de Braziliaanse ex-militair Jair Bolsonaro lijken ook alweer voorbij. Wat de vraag doet rijzen: hoe sterk staat Poetin nog?

Opvallend is alvast dat hij nog altijd niet gereageerd heeft op de Moskouse protesten, die ook steeds meer overwaaien naar andere steden, inclusief zijn eigen Sint-Petersburg. Tijdens de clash van vorige zaterdag toonde de staatstelevisie beelden van Poetin die op de Krim een ritje maakte met een vaderlandslievende motorbende. ‘Onder de Moskouse elite leeft de mening dat Poetin in een bubbel leeft en gevoed wordt door een systeem dat hij niet langer kan controleren’, meent oppositieleider Dmitri Gudkov.

Volgens steeds meer kremlinologen, zoals Tatjana Stanovaja, is de strijd om Poetin op te volgen al volop losgebarsten. Tenzij hij nogmaals de grondwet herschrijft, is Poetin bezig aan zijn laatste mandaat. Dat loopt nog wel tot 2024, maar nu al positioneren partijgenoten en oligarchen zich. Zeker nu westerse sancties het geld doen opdrogen en het volk de politieke status quo in twijfel trekt.

Blunders en U-bochten

Onder de titel ‘Elke man voor zichzelf’ schreef de politiek analiste Stanovaja al eind mei: ‘Het Russische regime is minder en minder een goed gestemd orkest met een zelfverzekerde dirigent, en meer en meer een kakofonie waar elke muzikant luider probeert te spelen om meer aandacht te krijgen.’

Het Russische regime is steeds minder een goed gestemd orkest met een zelfverzekerde dirigent, en steeds meer een kakofonie waar elke muzikant luider tracht te spelen om zelf aandacht te krijgen. Tatjana Stanovaja Russische politiek analiste

Het is uiteraard een misvatting dat Poetin al jaren eigenhandig zijn immense land bestiert. Rivaliserende fracties - de geheime diensten, het leger, de oligarchen, het parlement, justitie - zijn er altijd geweest. Maar ze zaten wel lang vastgeklikt in een verticale structuur, met bovenaan Poetin. Dat systeem, menen experts, lijdt stilaan aan betonrot.

‘Vroeger gold het principe dat alles wat Poetin niet expliciet had toegestaan, verboden was’, aldus Stanovaja. ‘Nu is alles toegestaan wat Poetin niet expliciet verboden heeft.’ En dus, in Poetins toenemende ‘politieke afwezigheid’, doet iedereen maar wat. Om in Poetins gunst te komen. Of om de eigen machtsbasis te vergroten, vaak ten koste van andere cenakels en het nationale belang. Het leidt steeds vaker tot blunders, U-bochten en de ‘interne erosie van het systeem’.

Zo lijken de inlichtingendiensten steeds meer risico’s te nemen. Zie de mislukte moordpoging op ex-spion Sergei Skripal in Engeland, die uitdraaide op een diplomatiek fiasco voor Poetin. Na fel protest schroefde het gerecht onlangs dan weer de aanklacht van drugsbezit terug tegen Ivan Golunov, een onderzoeksjournalist die de corruptie van de Moskouse viceburgemeester blootlegde, en ontsloeg het zelfs twee rechercheurs. Onheilspellend zijn dan weer de recente dodelijke incidenten met nucleaire wapens op militaire basissen.

Geest van Brezjnev

Kremlinologen voorspellen daarom dat het staatsapparaat veel minder sterk staat dan in 2012 om het protest te onderdrukken. In de jongste editie van het geopolitiek vakblad Foreign Affairs rakelt de Amerikaanse journaliste Susan Glasser, die lang correspondente in Moskou was, zelfs een oud Russische grapje op: ‘Stalin bewees dat één persoon een land kan runnen. Brezjnev bewees dat een land niet gerund moet worden.’ De stagnatie van de vermolmde Sovjet-Unie die Brezjnev tot begin jaren 80 leidde, associëren steeds meer Russen volgens Glasser nu met Poetin.