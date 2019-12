Polen blokkeert Europese klimaatambitie Michel

Polen zet de eerste Europese top van Charles Michel en premier Sophie Wilmès op zijn kop. De discussie over een klimaatneutraal Europa tegen 2050 verliep donderdag bijzonder moeilijk en raakte verstrikt in de centen.

Het eerste echte discussiepunt op de agenda van Michels eerste Europese top bleek een harde dobber. Michel had zich in zijn uitnodigingsbrief voor zijn eerste Europese top bijzonder ambitieus getoond. Hij vroeg de Europese leiders een engagement aan te gaan om tegen 2050 netto geen CO2 meer uit te stoten.

Die klimaatneutraliteit tegen de helft van deze eeuw is ook de drijvende kracht van de nieuwe Europese klimaatagenda, de Green Deal, die Commissievoorzitster Ursula von der Leyen woensdag heeft gepresenteerd . Von der Leyen heeft het fiat van de EU-leiders nodig om haar klimaatwet in maart voor te leggen.

Harde toon

Maar de toon van de discussie in de vergadering verhardde al snel. De drie Oost-Europese landen die al weken de ambities afremmen, gingen nu helemaal dwarsliggen. De blokkering had betrekking op drie punten: het doel voor 2050, het geld voor de transitie en het statuut van kernenergie.

Tsjechië en Hongarije willen de garantie dat ze de overstap naar een klimaatneutraal Europa ook met kernenergie kunnen doen. Maar vooral Polen stelde zich onverzoenlijk op. Het land, dat erg afhankelijk is van bruin- en steenkool, eist veel geld voor de transitie. Bovendien wil Polen dat het tot 2070 de tijd krijgt om klimaatneutraal te worden.

De meeste leiders weigerden een vermelding van kernenergie of een uitzonderingsregeling voor Polen op papier te zetten. Gisteren nog riep VN-secretaris-generaal Antonio Gutteres Europa op om de leiding te nemen in de wereld met de belofte om in 2050 klimaatneutraal te worden.