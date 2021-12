'Polen en Hongarije boeren verder achteruit'

In Polen en Hongarije gaat het bergaf met de onafhankelijkheid van het gerecht, waarschuwt Europees commissaris Vera Jourova.

Tegen Polen en Hongarije lopen al jaren verschillende Europese inbreukprocedures en rechtszaken. Dinsdag velde de Venetiëcommissie van de Raad van Europa een vernietigend oordeel over de Hongaarse lgbti-wetgeving. Dat scholen verboden wordt te spreken over homoseksualiteit of transgenders wordt gezien als een 'schending van de internationale normen voor de mensenrechten'.