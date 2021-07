'Polen is geen volwaardige democratie meer'...

Uitgerekend in de week dat Polen woest tekeerging tegen Europa, vertrok Adam Bodnar als Poolse ombudsman. Hij leidde jarenlang de strijd tegen de autoritaire koers van de conservatieve regering. 'De Poolse leiders spelen met vuur.'

‘Ik heb waardevol werk kunnen leveren, maar spijtig genoeg gaat het niet de goede kant uit met mijn land’, zegt Adam Bodnar. We bellen hem donderdag in alle vroegte, op zijn laatste dag als Poolse ombudsman voor de burgerrechten. Op bevel van het grondwettelijk hof in Warschau kwam een einde aan zijn mandaat, ook al is nog geen opvolger aangewezen.

De beslissing was duidelijk een politieke afrekening met de 44-jarige jurist die sinds zijn aantreden in 2015 een luis in de pels was van de regerende Partij voor Recht en Rechtvaardigheid (PiS), die datzelfde jaar aan de macht was gekomen. ‘Het was een moeilijke periode’, blikt Bodnar terug. ‘De Poolse politiek is als een roetsjbaan, met oneindig veel kronkels en bochten.’

Bio Adam Bodnar Geboren op 6 januari 1977. Studeerde rechten aan de universiteit van Warschau en de Central European University in Boedapest. Werkte tot 2004 als advocaat. Ging daarna aan de slag voor allerlei mensenrechtengroepen, waaronder de Helsinki Stichting. Werd in september 2015 aangewezen als Poolse ombudsman voor de burgerrechten.

Als ombudsman hield Bodnar wetsontwerpen en overheidsmaatregelen tegen het licht. En als hij oordeelde dat de autoriteiten hun boekje te buiten gingen, trok hij naar de rechtbank. Dat gebeurde vaak. Bodnar: ‘Het waren heel uitlopende zaken, van de inperking van het recht op abortus over de discriminatie van transgenders tot de sluipende aanvallen op de onafhankelijke media.’

Hoe heeft u Polen de voorbije jaren zien evolueren?

Adam Bodnar: ‘De belangrijkste ontwikkeling was toch wel de fundamentele aanval op de rechtstaat. En dan bedoel ik niet alleen de ontmanteling van een onafhankelijke justitie. De regeringspartij PiS plaatste inderdaad haar eigen pionnen op cruciale plaatsen, onder andere bij het grondwettelijk hof. Maar het gaat om meer. Mensenrechten werden voortdurend ter discussie gesteld en vooral minderheden kwamen onder druk te staan.’

Is Polen nog een democratie?

Bodnar: ‘Volgens mij is het land geen volwaardige democratie meer. De democratische principes, zoals controle en tegenmacht, staan op de helling. Het is een sluipend proces, waarbij de regering haar positie versterkt door onafhankelijke instellingen in handen te nemen. Op die manier bouwt ze een concurrentieel voordeel op waartegen de oppositie steeds moeilijker kan opboksen. In de politicologie heet zo’n model een ‘competitieve autocratie’, een soort hybride democratie.’

In Europa is er onrust over de richting die Polen uitgaat. Deze week nog provoceerde het grondwettelijk hof nog...

Bodnar: (onderbreekt) ‘Dat vonnis was ongezien. Voor het eerst besliste het hof dat Poolse rechtbanken geen rekening moeten houden met uitspraken van het Europees Hof van Justitie. Dat opent de deur voor nieuwe aanvallen op onafhankelijke rechters, die geen bescherming meer vinden in het Europees recht.’

Wat vindt u van de Europese pogingen om Polen weer in het gelid te krijgen?

Bodnar: ‘Het is een goede zaak dat de EU de situatie nauwlettend in de gaten houdt en geregeld maatregelen neemt. Maar vaak gaat het wel heel traag. Ik vrees soms dat de Europese instellingen onderschatten hoe groot het gevaar voor de Poolse democratie is.’

Lees Meer Pools-Hongaarse clash met Europese rechtsorde escaleert

De speculaties over een Poolse exit uit de EU namen deze week toe. Is zo’n uittreding realistisch?

Bodnar: ‘Volgens mij spelen de Poolse leiders met vuur en zetten ze de positie van het land in de EU op de helling. Het vonnis van het grondwettelijk hof is een van de vele kleine stappen die kunnen leiden naar een polexit. Het zal traag gaan, zoals bij de brexit. Hoe kan je volwaardig lid zijn van de EU als je de basiswaarden van de Europese integratie aanvalt?’

Polen wordt vaak in één adem vermeld met Hongarije. Zitten beide landen op één lijn?

Bodnar: ‘Hongarije staat veel verder in het afbreken van de rechtsstaat. Maar ja, Viktor Orbán kwam dan ook al in 2011 aan de macht en heeft dus vier jaar voorsprong op Polen. Maar ik vrees dat mijn land de weg van Hongarije op gaat.’

Toch is in Polen nog altijd discussie mogelijk.

Bodnar: ‘Klopt, ondanks alles is het hier nog niet helemaal om zeep. In vergelijking met Hongarije is het maatschappelijk middenveld in Polen groter en staan allerlei actiegroepen op de barricades. De protesten tegen de inperking van het recht op abortus brachten vorig jaar tienduizenden op de been. En de oppositie staat hier sterker dan in Hongarije. Ze heeft zelfs de meerderheid in de senaat. Die kan dan wel geen wetten blokkeren, maar via de senaat kan de oppositie wel wegen op het publieke debat.’

Is dat debat niet gereduceerd tot het reageren op allerhande omstreden voorstellen van de regering?

Bodnar: ‘De regering is inderdaad zeer bedreven in het polariseren van het maatschappelijk debat. Onlangs nog ging het over de vraag welke ideologische waarden moeten worden aangeleerd op scholen. Dat mondde weer uit in een hele discussie over het opdringen van waarden. Maar daar is het PiS helemaal niet om te doen. De regeringspartij wil gewoon haar positie versterken door te polariseren.’

Deze week protesteerde u nog tegen een voorstel om buitenlandse eigenaren van Poolse mediabedrijven aan te pakken.

Bodnar: ‘Volgens het plan dat nu op tafel ligt, moeten buitenlandse eigenaren hun hoofdkwartier in de EU hebben. De maatregel is duidelijk gericht tegen de kritische zender TVN24, die in handen is van het Amerikaanse Discovery. Mogelijk wil de regering Discovery dwingen om TVN24 te verkopen. En dan staat wel een staatsbedrijf met een zak geld klaar om de onafhankelijke zender over te nemen en helemaal uit te kleden.’

Uw mandaat zit erop. Wat verwacht uw van uw opvolger?

Bodnar: ‘Er is nog niemand benoemd, dus voor het eerst is er een vacuüm in het ambt van ombudsman. Mijn mandaat liep eigenlijk al af in september vorig jaar, maar bij gebrek aan opvolger kon ik, zoals de regels het voorschrijven, aanblijven. Tot het grondwettelijk hof ingreep en me de laan uitstuurde. Het is afwachten wanneer de knoop wordt doorgehakt en of de regering erin slaagt een eigen mannetje te droppen.’

En u kiest weer voor een leven in de luwte?