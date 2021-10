'Polen komt met het pistool op tafel onderhandelen'

EU-Commissievoorzitster Ursula von der Leyen reageerde vrijdagmiddag 'diep bezorgd' op de ontwikkelingen in Polen. 'Europese burgers en bedrijven die actief zijn in Polen hebben juridische zekerheid nodig dat EU-regels - ook arresten van het Europees Hof van Justitie - volledig worden toegepast in Polen.' Von der Leyen belooft een snelle en grondige analyse van de uitspraak van het Pools grondwettelijk hof. Op basis daarvan komt de Commissie met 'volgende stappen'.

'Polen speelt met vuur', waarschuwt de Luxemburgse minister van Binnenlandse zaken, Jean Asselborn. De Franse minister van Europese Zaken Clement Beaune spreekt van 'een aanval op de Europese Unie'. De polexit is van de ene dag op de andere het gespreksonderwerp in Europa. Het pleidooi voor een nationale rechtsorde in plaats van een Europese kan een watervaleffect teweegbrengen. Ook voor het Roemeens grondwettelijk hof primeren nu al de eigen wetten boven de Europese.

Chantage

'Juridisch en politiek is het duidelijk dat de Commissie de confrontatie niet uit de weg kan gaan,' reageert de Nederlandse jurist John Morijn. Op korte termijn schieten ze zichzelf in de voet met dit arrest. Maar Polen verhoogt wel de inzet van het overleg met Europa over de centen. 'Ze komen met het pistool op tafel onderhandelen: we gaan alle beslissingen waarover we een veto hebben blokkeren. Het is een dreigement om zand in de Europese motor te strooien als ze geen centen krijgen.'