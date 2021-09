Polen moet half miljoen euro per dag betalen tot bruinkoolmijn sluit

In mei had het Hof de Poolse autoriteiten bevolen de ontginning van bruinkool in Turow onmiddellijk te stoppen. Het Hof deed dat op vraag van buurland Tsjechië. Volgens het Hof was niet uit te sluiten dat de activiteiten van de Poolse mijn een negatief effect hebben op het grondwaterpeil en op het milieu en de volksgezondheid in Tsjechië.