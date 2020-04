Polen moet tuchtkamer voor eigenwijze rechters opschorten

De uitspraak is het gevolg van een procedure door de Europese Commissie tegen Polen. De Commissie acht de nieuwe tuchtkamer voor rechters in strijd met de rechtsstaat en het principe dat rechtspraak onafhankelijke en onpartijdige moet zijn.

Kortgeding

Drie Poolse rechters waren naar het Europees Hof gestapt, maar die besliste in november dat het aan het Poolse hooggerechtshof zelf is om te bepalen of de tuchtkamer wel onpartijdig en onafhankelijk werkt. Die oordeelde in december en januari dat dat niet het geval is, maar de tuchtkamer bleef haar rechtsprekende bevoegdheden uitoefenen.