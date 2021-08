Polen schrapt omstreden tuchtkamer voor rechters

De Poolse regering zegt de omstreden tuchtkamer voor Poolse rechters te zullen ontmantelen. Warschau zal ook een motie indienen om tijdelijke maatregelen te treffen waarmee lopende tuchtregelingen onmiddellijk worden opgeschort, zoals het Europees Hof van Justitie heeft bevolen. Een schriftelijke bevestiging van die beloftes is evenwel nog niet ontvangen in Brussel.

Het Europees Hof vaardigde vorige maand een vernietigend arrest uit waarin het stelt dat de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in Polen niet langer gegarandeerd is.

Omstreden mediawet

De Poolse vicepremier Jaroslaw Kaczynski had eerder deze maand al laten uitschijnen dat Polen een stap terug zou zetten in het conflict met de EU. Intussen is wel alweer een nieuw twistpunt ontstaan tussen Brussel en Polen, dat net als Hongarije almaar meer de grondbeginselen van de democratische rechtstaat lijkt uit te hollen. Vorige week loodste de rechts-nationalistische regering een omstreden mediawet door het parlement die niet-Europese bedrijven voortaan verbiedt meerderheidsaandeelhouder te zijn van Poolse mediaconcerns.

Die mediawet lijkt vooral TVN te viseren, een van de laatste onafhankelijke, kritische stemmen in het Poolse medialandschap. TVN is in handen van de Amerikaanse mediareus Discovery. Om de wet te omzeilen, richtte Discovery een Nederlandse dochteronderneming op, waardoor TVN via een Nederlandse licentie kan uitzenden.