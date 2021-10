Polen wil 'barrière' bouwen aan grens met Wit-Rusland

Dat is niet toevallig. De Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko kondigde eind mei aan dat zijn land niet langer migranten zal tegenhouden die op doorreis zijn naar de EU. Het was zijn reactie op de verscherpte westerse sancties tegen Wit-Rusland.

Turkije

De regering in Warschau beschuldigt de Wit-Russische leider Alexander Loekasjenko ervan vluchtelingen uit crisisgebieden op georganiseerde wijze naar de buitengrens van de EU te brengen. De migranten komen onder meer via lijnvluchten uit Turkije naar Wit-Rusland. Ze hebben geen visum nodig, op voorwaarde dat ze doorreizen naar de Europese Unie. Hetzelfde principe is volgens de EU ook al toegepast in Irak.