Politie vindt 39 lijken in container in Engeland

In de Engelse plaats Grays zijn woensdagochtend 39 lijken gevonden in een container die op een vrachtwagen stond. De politie van Essex meldt dat het om 38 volwassenen en een tiener gaat. De vrachtwagen komt vermoedelijk uit Bulgarije en kwam zaterdag Wales binnen.

'Dit is een tragisch incident waarbij een groot aantal mensen om het leven is gekomen', zegt een politiecommandant. 'We onderzoeken wat er precies aan de hand is. Ik verwacht dat dit proces lang gaat duren.'