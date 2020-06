Politiegeweld tegen Duits Europarlementslid

Bij het verlaten van het Noordstation in Brussel nam ze een foto van negen agenten die een interventie uitvoerden bij twee zwarte jongeren. De agenten namen daarop haar telefoon en handtas af, hoewel er geen verbod bestaat op het nemen van foto's. Vervolgens duwden de politieagenten haar hardhandig tegen de muur, de benen gespreid. Een van hen wilde haar fouilleren. Zelfs toen ze haar Duits paspoort en Europese badge toonde, wilden ze niet geloven dat ze een parlementslid is.

De timing van het politieoptreden is bijzonder ongelukkig. Het Europees Parlement nam woensdag bij de start van de plenaire zitting een minuut stilte in acht ter nagedachtenis van George Floyd, de zwarte Amerikaan die stierf door politiegeweld. Meteen daarna bracht de 71-jarige groene politica, nog zichtbaar aangedaan door de gebeurtenissen, het relaas van haar 'traumatiserende ervaring'.

Pierrette Herzberger-Fofana, één van het handvol gekleurde Europarlementsleden, legde een klacht neer bij de politie. 'Ik wil de collega's meedelen dat ik slachtoffer was van politiegeweld van de Belgische politie. Ik beschouw dit als een discriminerende daad met racistische intentie.'

In haar interventie in het Europees Parlement pleitte Commissievoorzitter Ursula von der Leyen woensdag voor een 'open en eerlijk' debat over racisme en discriminatie. De Commissie gaat volgende week de Europese antiracismewetgeving tegen het licht houden.