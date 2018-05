Politiek neofiet Giuseppe Conte is premier van Italië

Ruim elf weken nadat de Italianen naar de stembus getrokken zijn om een nieuw parlement te kiezen, lijkt een uitweg uit de politieke impasse in zicht. President Sergio Mattarella gaf woensdagavond immers zijn zegen aan de benoeming van Giuseppe Conte tot premier.

De 54-jarige jurist was maandag door de Vijfsterrenbeweging en de Lega voorgedragen als leider van de coalitie van antisysteempartijen. Na beraadslaging met de voorzitters van kamer en senaat riep Mattarella Conte woensdag om 17u30 bij zich.

Aan het eind van het uitgebreide onderhoud liet het presidentiële paleis weten dat Conte de opdracht gekregen had een regeringsploeg in de steigers te zetten. De samenstelling van de onuitgegeven coalitie zou donderdagavond of vrijdag bekendgemaakt worden.