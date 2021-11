Politieke crisis dreigt rem te zetten op Portugese relance

De Portugezen trekken begin 2021 vervroegd naar de stembus. Dat maakt president Marcelo Rebelo de Sousa donderdagavond bekend. De politieke crisis komt ongelegen. Zonder stabiele regering vloeit geen Europees relancegeld naar Lissabon.

Portugal gaat maanden van politieke onzekerheid tegemoet. Na overleg met de sociale partners, de kopstukken van alle politieke partijen en de staatsraad - een presidentieel adviesorgaan - heeft president Marcelo Rebelo de Sousa woensdagavond laat immers beslist het parlement te ontbinden. Meteen zet hij het land op weg naar vervroegde verkiezingen.

De beslissing hing al enkele dagen in de lucht. Het 72-jarige staatshoofd dreigde begin vorige week een eerste keer met het scenario nadat twijfels gerezen waren over de goedkeuring van de begrotingsplannen voor 2022 in het parlement.

De essentie De Portugese president Marcelo Rebelo de Sousa heeft beslist het parlement te ontbinden.

Het land is op weg naar vervroegde verkiezingen. Wellicht vinden die begin 2022 plaats.

Door de politieke onzekerheid dreigt Portugal langer te moeten wachten op de Europese relancemiljarden.

De minderheidsregering van premier António Costa was in een penibele situatie terechtgekomen toen haar twee radicaal-linkse gedoogpartners weigerden groen licht te geven aan het project. Het Linkse Blok en de communisten eisten meer investeringen in openbare dienstverlening en in koopkrachtmaatregelen in ruil voor hun steun.

Costa, die hecht aan begrotingsdiscipline, hield het been evenwel stijf. En dus verwees het parlement de begroting op 27 oktober naar de prullenmand. De verwerping van de plannen mondt niet automatisch uit in de ontbinding van het parlement. Maar de president zag weinig andere uitwegen om de politieke impasse in het land te doorbreken.

Soelaas

Wanneer de Portugezen precies naar de stembus trekken, is nog niet helemaal duidelijk. Analisten gokken op januari of ten laatste begin februari. Wellicht volgt donderdagavond meer duidelijkheid. Dan spreekt Rebelo de Sousa de natie toe.

Maar brengt een vervroegde electorale race wel soelaas? Politicologen hebben flink wat bedenkingen. Volgens peilingen zal geen enkele partij of alliantie van partijen erin slagen in haar eentje een volstrekte meerderheid te behalen in het parlement.

Vervroegde verkiezingen brengen volgens de peilingen weinig verschuivingen in de politieke krachtsverhoudingen teweeg.

Sterker nog, de krachtsverhoudingen lijken amper te veranderen als de peilingbureaus het sentiment onder de bevolking correct weten te capteren. De socialisten zouden wat vooruitgaan en op de steun van 39 procent van de kiezers kunnen rekenen. De belangrijkste oppositiepartij, de conservatieve PSD, zou pas op de plaats maken en net als in 2019 27 procent van de stemmen halen.

De radicaal-linkse partijen staan in de peilingen op licht verlies. Het extreemrechtse Chega ('Het is genoeg geweest') zou wel eens de grootste stemmenwinst kunnen boeken. De partij van André Ventura peilt op 9 procent. In 2019 haalde ze amper 1,3 procent.

Ongelegen

Als de kiezer de kaarten daadwerkelijk zo schudt, kan de regeringsvorming heel wat voeten in de aarde hebben. Zeker omdat het Linkse Blok en de communisten niet meer geneigd lijken Costa een derde keer te depanneren. Over rechts lijkt de oefening even moeilijk, zeker als extreemrechts doorbreekt.

De politieke onzekerheid komt ongelegen. De Europese Unie staat klaar om de geldkraan open te draaien en lidstaten miljarden toe te stoppen om de economie een stroomstoot te geven na de historische coronakrimp.

16,6 miljard euro relancesteun Portugal kan aanspraak maken op 16,6 miljard euro Europees relancegeld.

Portugal kan aanspraak maken op 16,6 miljard euro Europees relancegeld. Maar zolang het land geen solide, volwaardige regering heeft, komt de miljardenstroom vanuit Brussel niet op gang.