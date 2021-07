Politieke heisa in Italië nadat Lega-politicus Marokkaan doodschiet

In de Italië heeft een lokaal gemeenteraadslid van de extreemrechtse partij Lega een 39-jarige Marokkaanse man doodgeschoten na een woordenwisseling. Dat schrijft onder meer het Italiaanse persbureau Ansa.

Het voorval vond plaats in de Noord-Italiaanse stad Voghera. De extreemrechtse Lega-politicus Massimo Adriatici schoot er een 39-jarige Marokkaanse man neer. Volgens lokale media viel het slachtoffer een vrouw lastig aan een bar, waarop de Lega-politicus tussenbeide kwam.

In een beschaafd en democratisch land schiet een gemeenteraadslid niet op een persoon.

Adriatici, een voormalig commandant bij de politie met een wapenvergunning, zou naar verluidt de politie gebeld hebben, waarop de man hem duwde. Vervolgens zou, naar hij zegt, zijn wapen zijn afgegaan toen hij op de grond viel. Het slachtoffer, Youns el Boussetaoui (39), werd in de borst geraakt. Er is een onderzoek wegens buitensporige verdediging geopend tegen Adriatici, die onder huisarrest is geplaatst.