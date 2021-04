Politievrouw doodgestoken in Rambouillet, terreurdaad niet uitgesloten.

Vrijdagnamiddag is een politievrouw neergestoken in het politiecommissariaat van Rambouillet. De dader was van Tunesische afkomst. Een terreurdaad wordt niet uitgesloten.

De politievrouw kwam terug van een middagpauze. De dader stapte samen met haar door het sas van het politiecommissariaat van Rambouillet, een stad op 60 kilometer van Parijs, gelegen in het departement Yvelines.

De man verwondde de vrouw dodelijk met messteken in de keel. Ze overleed ter plaatse. De dader werd nadien neergeschoten door een agent die de feiten zag gebeuren. De motieven van de dader zijn nog niet bekend. Hij is een Tunesiër die sinds 2008 in Frankrijk woont. Hij is niet bekend bij de inlichtingendiensten, meldt het persbureau AFP.

De dader is een Tunesiër die sinds 2008 in Frankrijk woont. Hij is niet bekend bij de inlichtingendiensten.

De voorzitster van de regio Île-de France, Valérie Precresse, sloot een mogelijke terreurdaad evenwel niet uit. De Franse premier Jean Castex en minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin begaven zich ter plekke.