Pools en Hongaars veto zadelt Europa op met open crisis

Twee notoire Europese mini-Trumps, Polen en Hongarije, blokkeren een duur bevochten akkoord met het Europees Parlement over meer dan 1.800 miljard euro herstelgeld voor de komende jaren.

De twee Oost-Europese landen stelden maandag een veto tegen de goedkeuring van een Europees budget voor de volgende zeven jaar van 1.080 miljard euro en een herstelfonds van 750 miljard euro. De reden voor al dat ongenoegen is de goedkeuring van een mechanisme dat de uitkering van Europese subsidies voortaan koppelt aan het respect voor de rechtsstaat.

De stemming gebeurde op het niveau van de EU-ambassadeurs. De Hongaarse premier Orban dreigde al een week geleden met een veto. Zijn Poolse collega Morawiecki sloot zich erbij aan. Dinsdag beraden de EU-ministers van Europese Zaken zich over de vraag hoe het verder moet. Een EU-diplomaat sprak openlijk van een crisis. Wijzigingen aan het akkoord met het Europees Parlement zijn immers onmogelijk.

Zonder het fiat van alle lidstaten blijft een Europese meerjarenbegroting uit. Dat zou betekenen dat Europa met - in dit geval erg beperkte - voorlopige twaalfden verder moet. Geld voor bijvoorbeeld innovatie is er dan niet meer. De meeste EU-programma's eindigen dit jaar. Nieuwe programma's worden pas goedgekeurd als er een nieuw budget is.