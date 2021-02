Poolse media laken fiscale aanval door regering

Op de Poolse commerciële zender TVN is woensdag alleen de boodschap te lezen: 'Dit had uw favoriete programma moeten zijn.'

Met een advertentietaks plant de ultraconservatieve Poolse regering een nieuw front in de 'herpolonisering' van kritische media. De commerciële persgroepen staken woensdag.

Zwarte schermen, radiostilte, een blanco frontpagina: in Polen hebben ruim 50 commerciële mediabedrijven, van televisiezenders over kranten tot nieuwssites, woensdag voor 24 uur hun activiteiten gestaakt. Daarmee protesteren ze tegen de plannen van de rechtsnationalistische regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) om een advertentietaks in te voeren, die vooral tot doel lijkt te hebben kritische stemmen de mond te snoeren.

De Poolse regering denkt aan een belasting van 2 tot 15 procent op de advertentie-inkomsten van mediabedrijven, die jaarlijks zo'n 800 miljoen zloty (180 miljoen euro) moet opleveren. Volgens premier Mateusz Morawiecki zal dat geld gebruikt worden om de budgettaire fall-out van de coronacrisis te counteren. Hij stelt dat de maatregelen 'lokale spelers meer kansen zullen geven tegen buitenlandse giganten' als Facebook en Google.

Herpolonisering

Volgens de critici passen de plannen in de 'herpolonisering' van 's lands media, die PiS nastreeft sinds de partij in 2015 opnieuw aan de macht kwam. De advertentietaks dreigt privéspelers in ernstige financiële problemen te brengen, terwijl regeringsgetrouwe staatsmedia fors gesubsidieerd worden. In december kocht het staatsenergiebedrijf PKN Orlen nog zo'n 20 regionale Poolse kranten over van de Duitse uitgever Verlagsgruppe Passau. De fusie van twee commerciële concerns werd verboden.

Schermvullende weergave 'Media zonder keuze', titelen veel Poolse kranten woensdag op hun frontpagina. ©AFP

'Media zonder keuze' is woensdag de boodschap op de cover van de krant Gazeta Wyborcza. De internationale verontwaardiging is dito. 'Vrije media zijn een hoeksteen van de democratie', tweette de Amerikaanse ambassadeur in Polen. 'We verwachten dat lidstaten garanderen dat hun beleid niet raakt aan de verplichting de de onafhankelijke media te vrijwaren', reageerde de Europese Commissie, die ook Hongarije op de vingers tikte. Het regime van premier Viktor Orban weigert nog langer een licentie te verlenen aan Klubradio, zowat 's lands laatste onafhankelijke radiostation.

