Poolse president gebruikt veto tegen omstreden mediawet

Nadat het Poolse parlement de omstreden mediawet goedgekeurd had, vonden in Polen demonstraties plaats waarin deelnemers de president opriepen zijn veto te stellen.

De Poolse president Andrzej Duda heeft maandag zijn veto uitgesproken tegen een omstreden mediawet. Volgens critici had die een doel: de tv-zenders van de privégroep TVN, een van de weinige kritische stemmen in het medialandschap, het zwijgen opleggen.

In Polen heeft de nationalistische regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) maandag een tik geïncasseerd. Ze belandde op ramkoers met president Andrzej Duda nadat die geweigerd had zijn handtekening te zetten onder een nieuwe mediawet.

Het dossier beroert de gemoederen al maanden. De tekst verbiedt dat niet-Europese bedrijven meerderheidsaandeelhouder zijn van Poolse mediaconcerns. Volgens de regering in Warschau vormt de maatregel een buffer tegen inmenging van Rusland, China en Arabische landen in het Poolse medialandschap.

Volgens critici was die erop gericht de tv-zenders van de onafhankelijke privégroep TVN, eigendom van de Amerikaanse mediagigant Discovery, het zwijgen op te leggen.

De goedkeuring van de wet leidde tot protesten in Polen. Ook de Europese Commissie en de Verenigde Staten schoten met scherp op het plan.

Met zijn veto dreigt Duda op ramkoers te belanden met de nationalistische regeringspartij PiS.

Maar critici zagen er vooral een manoeuvre in tegen de tv-zenders van de privégroep TVN, die eigendom is van de Amerikaanse mediagigant Discovery. TVN staat bekend als een van de weinige overgebleven kritische stemmen in het medialandschap. De groep bracht PiS meer dan eens in verlegenheid door onfrisse praktijken van regerings- of partijleden boven te spitten.

Protest

In de zomer had het parlement zich al eens over het wetsontwerp gebogen. In de kamer van volksvertegenwoordigers raakte het nipt goedgekeurd. Maar daarna lag het maanden stof te vergaren. Tot 17 december. Toen sluisde PiS de definitieve versie van de tekst in enkele uren onverwacht door het parlement.

De goedkeuring van het plan had een storm van protest uitgelokt in Polen. Op 19 december trokken duizenden Polen de straat op om hun ongenoegen te uiten over de mediawet. Op spandoeken riepen ze hun president op zijn veto te stellen.

Ik deel de mening dat grenzen gesteld moeten worden aan het aandeelhouderschap van buitenlandse groepen in ons land. Maar die maatregel moet alleen gelden voor toekomstige investeringen. Andrzej Duda Poolse president

Niet alleen in Polen deed de demarche van de conservatieven heel wat stof opwaaien. Ook internationaal werd de tekst gehekeld. 'Deze wet houdt grote risico's in voor de persvrijheid en het pluralisme in Polen', stelde de Europese Commissie.

De Verenigde Staten spraken eveneens krasse taal aan het adres van NAVO-partner Polen. 'Deze wet zal het investeerderssentiment schaden, negatieve gevolgen hebben voor de defensie-, bedrijfs- en handelsbanden tussen Polen en de VS en de mediavrijheid aantasten', luidde het in Washington. De Amerikanen spoorden Duda, een ex-PiS-lid, expliciet aan tot een veto.

Tv-toespraak

Maandag gaf de Poolse president gehoor aan alle oproepen uit binnen- en buitenland. 'In het algemeen sta ik achter de idee om de invloed van buitenlands kapitaal in mediabedrijven te beperken', stak hij van wal in een tv-toespraak.

'Ik deel de mening dat grenzen gesteld moeten worden aan het aandeelhouderschap van buitenlandse groepen in ons land. Maar die maatregel moet alleen gelden voor toekomstige investeringen', ging hij voort.

Volgens Duda is de huidige wet te nadrukkelijk gericht tegen spelers die al actief zijn in het land. 'En dan is er nog de kwestie van pluralisme in de media en vrijheid van meningsuiting. Dat element speelt ook mee. Daarom veto ik deze wet.'

Kwaad bloed

Met zijn beslissing zet Duda ongetwijfeld kwaad bloed bij PiS. Het wordt uitkijken welke consequenties die aan deze ontwikkeling in de soap rond de mediawet knoopt en hoe de relaties tussen het staatshoofd en de regering evolueren. De president dankt zijn job aan de steun van de nationalistische partij.