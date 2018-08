Poolse president stelt veto tegen kieswet

'Ik weiger deze wet te ondertekenen en ik stuur haar terug naar het parlement', zei president Duda in een televisietoespraak. Door de wet dreigt immers 'een groot deel van de bevolking niet vertegenwoordigt te worden'.

De regerende Partij voor Recht en Rechtvaardigheid (PiS) was de drijvende kracht achter de kieswet. Ze wou die invoeren voor de Europese parlementsverkiezingen die eind mei 2019 plaatsvinden.

Volgens experts zou de wet een kiesdrempel hebben ingevoerd die kon oplopen tot 16,5 procent. Dat is ruim drie keer zoveel als de maximale kiesdrempel van 5 procent die geldt voor het Europees Parlement.

Burgerplatform

Het veto van Duda is een opdoffer voor de rechts-conservatieve regering van premier Mateusz Morawiecki. PiS ligt al geruime tijd onder vuur omdat ze de rechtsstaat zou uithollen, bijvoorbeeld door een deel van de rechters bij het Hooggerechtshof vervroegd met pensioen te sturen.

Duda geldt als een bondgenoot van PiS maar botst regelmatig met de regering. Hij hoopt in 2020 een tweede ambtstermijn in de wacht te slepen maar moet daarvoor rekenen op een bredere machtsbasis in het parlement.