Poolse rechters stellen eigen wetten boven die van de EU

Het Poolse grondwettelijk hof stelt in een politiek gemotiveerd arrest de basisprincipes van de Europese Unie en de voorrang van het Europees recht in vraag. Polen wil het arrest wellicht gebruiken in zijn conflict met de EU over centen.

De ruzie tussen Polen en de Europese Unie over de naleving van de waarden en rechtsregels escaleert. Het Poolse grondwettelijk hof noemt twee kernartikelen van de Europese verdragen 'onverenigbaar' met de Poolse grondwet. Het gaat om artikel 1, dat de oprichting van de Europese Unie behelst, en artikel 19, de bepaling over het Europees Hof van Justitie. Vrij vertaald vindt het Poolse grondwettelijk hof het niet kunnen dat Poolse rechters voorrang moeten geven aan Europees recht ten nadele van de Poolse grondwet en Poolse wetten naast zich neer kunnen leggen.

De Poolse rechters van het grondwettelijk hof zijn politiek benoemd. Ze zijn niet te vergelijken met de onafhankelijke grondwettelijke hoven in de andere lidstaten, zoals het Duitse Bundesverfassungsgericht. In de praktijk vormt het Poolse grondwettelijk hof een verlengde van de nationalistische PiS-regering. Het was de Poolse premier Mateusz Morawiecki die het grondwettelijk hof had gevraagd of het Europese recht boven het Poolse recht staat.

De essentie De juridische clash tussen Polen en de Europese Unie escaleert. De ruzie gaat over wie voorrang heeft: de Poolse of de Europese rechtsorde?

Het Poolse grondwettelijk hof oordeelt dat Europa zich niet mag mengen in Poolse rechtspraak of de manier waarop de rechterlijke macht is georganiseerd.

Europa benadrukt de voorrang van het Europees recht en het EU-Hof van Justitie. De EU-rechters bereiden financiële sancties tegen Polen voor.

Het conflict verhoogt de druk op Europa om alle geldkranen voor Polen dicht te draaien.

Juridisch steekspel

Europa en Polen zitten al jaren verwikkeld in een juridisch steekspel over de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in het land. De Poolse regering weigert de tuchtkamer te ontmantelen. Die bestraft rechters die kritisch zijn voor het beleid van de regering of een toetsing van de Europese regels vragen.

De Europese Commissie vroeg het EU-Hof van Justitie vorige maand om Polen in kort geding een dagelijkse dwangsom op te leggen tot de tuchtkamer is ontmanteld. De uitspraak van het Pools grondwettelijk hof werd afgelopen zomer meermaals uitgesteld.

Europees commissaris voor Justitie Didier Reynders reageerde donderdagavond verontrust op de nieuwe situatie. 'We willen geen afwijking op de Europese basisprincipes,' zei hij. 'De arresten van het Europees Hof van Justitie zijn bindend voor alle gerechtshoven. Het Europees recht heeft voorrang op de nationale wetgeving. Het Europees Hof van Justitie is de enige instantie die beslist of een nationale wet in lijn of in tegenspraak is met het Europees recht.'

Het Europees recht heeft voorrang op de nationale wetgeving. Didier Reynders Europees commissaris voor Justitie

Reynders benadrukt dat Europa instrumenten heeft om de voorrang van de Europese rechtsorde te herstellen. Hij doelt op de dwangsom die de EU-rechters zullen instellen. De voorbije maanden is gebleken dat Polen gevoelig is voor financiële sancties. De Europese Commissie dreigde ermee EU-subsidies te blokkeren voor Poolse regio's die zichzelf een lgbtq-vrije zone noemen. De ene na de andere Poolse conservatieve regio koos eieren voor zijn geld.

Pasmunt

Door de basisregels van de Europese samenwerking te tarten lijkt Warschau meer en meer op weg naar een polexit, een Pools vertrek uit de Europese Unie. Die optie kan verkeerd uitpakken, want een grote meerderheid van de Polen wil lid blijven van de Europese Unie.