Poolse regering koopt tijd in conflict met EU over rechtsorde

De Poolse rechters buigen zich pas op 22 september over de vraag of de Poolse grondwet voorrang heeft op het Europese recht. Met die extra tijd hoopt de Poolse regering het ontlopen van de bijna 24 miljard euro aan Europese herstelsubsidies en 12 miljard euro aan goedkope leningen uit het coronaherstelfonds te vermijden.

Officieel werd de zitting uitgesteld na een verzoek van de mensenrechtencommissaris Marcin Wiacek om een van de rechters te wraken. De man was een van de architecten van de tuchtkamer voor rechters die kritiek hebben op het regime of voorrang geven aan de Europese rechtspraak. Maar alle rechters van het grondwettelijk hof zijn politiek benoemd door de nationalistische PiS-regering. De motie die op de rechtbank voorlag, kwam van premier Mateusz Morawiecki. Hij vroeg zijn grondwettelijk hof een duidelijke uitspraak dat de Poolse grondwet boven het Europees recht staat.

Soevereiniteit

Polen tart in naam van de eigen soevereiniteit al herhaaldelijke veroordelingen door de Europese Commissie en het Europees Hof van Justitie. De regering was gedwongen een stap terug te doen nadat de Europese Commissie in juli met financiële sancties had gedreigd. Tegen de Europese deadline van midden augustus besliste Warschau de tuchtkamer voor rechters op non-actief te plaatsen. Fundamentele aanpassingen van het Poolse rechtssysteem bleven echter uit.