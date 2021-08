Poolse regering valt over ontslag vicepremier

Een van de drie Poolse coalitiepartijen stapt uit de regering. De beslissing komt er nadat de eerste-minister de vicepremier ontslagen had.

'Wij stappen met geheven hoofd uit de coalitie. Mijn ontslag is het einde van Verenigd Rechts', zegt de partijvoorzitter van de Poolse partij Overeenstemming, Jaroslaw Gowin.

De Poolse premier Mateusz Morawiecki had eerder vandaag het ontslag van Gowin geëist. Hij was vicepremier en minister van Economische Zaken en werkte aan een fiscale hervorming. Zijn partij was het niet eens met de fiscale plannen, die volgens Gowin vooral de middenklasse raken. Dat tweespalt zette de coalitie onder druk.