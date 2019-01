Populisten samen ten strijde tegen Frans-Duitse as

Dinsdag ondertekenden Frankrijk en Duitsland het Verdrag van Aken, dat de band tussen beide landen moet versterken. Voorlopig vinden vooral de tegenstanders van de Frans-Duitse as elkaar in de aanloop naar de Europese verkiezingen.

Het verdrag telt 16 pagina’s en er is anderhalf jaar over onderhandeld. Het leest eerder als een vage intentieverklaring dan als een concreet platform voor samenwerking. Voor de Franse president Emmanuel Macron en de Duitse kanselier Angela Merkel is het een statement tegen het oprukkende nationalisme en populisme. Ze kregen meteen een antwoord.

In Frankrijk was er in de aanloop naar de ondertekening van het verdrag vanuit extreemrechtse hoek al een stevige campagne opgezet. Ondermeer Marine Le Pen, het kopstuk van het Rassemblement National (RN, ex-Front National) waarschuwde dat Frankrijk zijn soevereiniteit zou verliezen en dat Duitsland het bestuur van Elzas en Lotharingen opnieuw zou overnemen. Ook was er het hardnekkige gerucht dat Frankrijk zijn permanent zitje in de VN-Veiligheidsraad zou delen met Duitsland, waardoor het land op het wereldtoneel nog maar eens aan macht en aanzien zou inboeten. Fake news, maar het sloeg aan bij de achterban.

In die controverse kon het extreemrechtse Aternative für Deutschland (AfD) niet achterblijven. Een van de kopstukken, Alexander Gauland, vond dat de Franse president nu ‘met ons geld’ politiek kon voeren.

Het is wellicht niet toevallig dat het AfD plots in het koor meezong. Volgens de nieuwswebsite Politico voeren het RN en het AfD discrete gesprekken met de Oostenrijkse extreemrechtse FPÖ als bemiddelaar. In de ogen van het AfD kleeft nog altijd een zweem van antisemitisme aan het RN. Die stamt nog van de tijd dat vader Le Pen het Front National leidde. Bovendien is het AfD sociaal-economisch gezien een liberale partij, terwijl het RN op dat vlak eerder een links programma heeft. Maar er zijn ook bruggen. Beide partijen zijn eurosceptisch en tegen de eenheidsmunt.

Tegelijkertijd opende Italië een offensief tegen Frankrijk. Zowel de leider van de extreemrechtse Lega, vicepremier Matteo Salvini, als zijn coalitiepartner vicepremier Luigi di Maio van de anti-establishmentpartij Vijfsterrenbeweging, schoot met scherp op Macron. Salvini had eerder al de Franse president onder vuur genomen, maar Di Maio profileerde zich deze week wel erg sterk. Eerst beschuldigde hij Frankrijk ervan dat het de chaos in Libië in het eigen belang in stand hield. Hij gaf ook nadrukkelijk steun aan de gele hesjes, die qua oorsprong sterk lijken op de basisbeweging die de Vijfsterrenbeweging in het begin was. Daar bovenop spraken ze de hoop uit dat Macron na 26 mei, de dag van Europese verkiezingen, niet langer aan de macht zou zijn. Dat is voor twee bevriende landen - die samen aan de wieg stonden van de EU - ongezien. Voor de Franse minister van Europese Zaken Nathalie Loiseau was die provocatie genoeg. ‘We doen niet mee aan een wedstrijd in domheid,’ was haar reactie.

De wrevel tussen beide landen is al een tijd voelbaar. Ze gaat van de immigratiepolitiek over de economische dossiers tot het Europese beleid. Misschien zit dat laatste de Italianen nog het meest dwars. De Italiaanse premier Giuseppe Conte haalde gisteren in de krant Corriere della Sera fors uit naar het Verdrag van Aken. Het steekt de Italiaanse premier dat Frankrijk en Duitsland hun Europese standpunten zoveel mogelijk op elkaar willen afstellen en op die manier andere lidstaten voor voldongen feiten plaatsen. De ‘Europese retoriek’ van Duitsland en Frankrijk dient in zijn ogen enkel hun financiële en industriële belangen. ‘We moeten die dingen luidop zeggen, want we mogen niet de historische verantwoordelijkheid dragen dat we zwegen’, zei Conte, die afsloot met ‘we hebben Frankrijk en Duitsland betrapt toen ze in de koekjesdoos zaten’.

De Italiaanse regering is in een combatieve stemming. Ook Nederland kreeg een veeg uit de pan wegens het ngo-schip Sea Watch 3. Dat schip ligt momenteel voor anker voor de kust van Syracuse, maar Italië wil het niet in de haven toelaten. Het schip moet maar naar Marseille of Rotterdam varen, zegt Di Maio. Het ngo-schip vaart onder Nederlandse vlag. De Nederlandse ambassadeur is al op het matje geroepen. Begin deze maand was er al een rel om hetzelfde schip. Toen raakten de opgepikte vluchtelingen na veel moeite verdeeld over acht landen. Nederland zei toen dat het de volgende keer geen vluchtelingen zou opnemen.