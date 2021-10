Portugees parlement verwerpt begroting, verkiezingen op komst

Nadat het Portugese parlement de begroting voor 2022 niet goedkeurde, neemt de kans op vervroegde verkiezingen in het land toe.

De rechtse oppositie en radicaal-links hebben woensdag in het Portugese parlement samen gestemd om het begrotingsontwerp voor 2022 van de socialistische minderheidsregering te verwerpen. Hoewel dat niet noodzakelijk betekent dat er snel verkiezingen moeten worden gehouden, ligt die piste wel open. President Marcelo Rebelo de Sousa waarschuwde maandag dat hij geen andere keuze zou hebben dan het parlement te ontbinden en twee jaar eerder dan gepland verkiezingen te houden.

Eerste minister Antonio Costa, die halverwege zijn tweede termijn van vier jaar is, heeft uitgesloten dat hij op eigen houtje ontslag zou nemen. Mocht de president zijn bevoegdheid om de regering te ontbinden gebruiken, is Costa 'klaar voor alles'. Portugal wordt sinds 2015 bestuurd door een minderheidsregering van de socialistische PS van Costa, met gedoogsteun van het Linkse Blok en de communisten. Volgens peilingen ligt de socialistische partij voorop, maar een implosie van de regering kan die positie in gevaar brengen, zeggen waarnemers.