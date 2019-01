Portugees paspoort in ruil voor groene investering

Niet-EU-burgers die op zijn minst 500.000 euro in groene projecten pompen, krijgen een Portugees paspoort en kunnen visumvrij door de Schengenzone reizen.

Hoe slaag je erin rijke buitenlanders te verleiden tot investeringen in je land? Die vraag stelden Portugese politici zich enkele jaren geleden toen hun land in een diepe crisis beland was.

Het antwoord vonden ze in het 'goudenvisumprogramma'. Burgers van buiten de Europese Unie kregen automatisch een Portugees paspoort als ze op zijn minst 500.000 euro investeerden in Portugees vastgoed, op zijn minst tien jobs in het land creëerden, of een techbedrijf uit de grond stampten.

Groene projecten

Het initiatief sloeg aan. Sinds 2012 pompten ruim 4.000 Chinezen, Brazilianen, Russen en Zuid-Afrikanen enkele miljarden euro's in Portugal. In ruil voor hun centen kunnen ze dankzij hun Portugees paspoort visumvrij door de Schengenzone reizen.

In een poging nog wat extra geld aan te trekken breidt Portugal het programma uit. Vrijdag gaf het parlement groen licht aan een voorstel dat investeringen in groene projecten - organische landbouw, ecotoerisme, hernieuwbare energie of andere milieuprojecten die de CO2-uitstoot terugdringen - ook beloont met een Portugees paspoort.

'Het is belangrijk buitenlandse investeringen aan te trekken voor ecologische projecten', zei André Silva, een parlementslid van de partij PAN, die zich het lot van dieren en het milieu aantrekt.

Europese Commissie

Portugal is niet het enige land dat een 'goudenvisumprogramma' goedkeurde. Ook andere zorgenkindjes uit de eurocrisis - Spanje, Griekenland en Cyprus - reiken paspoorten uit in ruil voor investeringen in hun economie. Net als Oostenrijk, Luxemburg, Nederland, Frankrijk, Letland, Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Malta en Bulgarije.

Tot bezorgdheid van de Europese Commissie. Die vreest dat de programma's criminelen aantrekken en de veiligheid in de EU in het gedrang kunnen brengen.