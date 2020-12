Portugese premier: 'Europa moet vooral eensgezind blijven'

De echte deadline voor een brexitakkoord is 31 december. Maar het verlengen van de onderhandelingen met Londen is een 'goed signaal', zegt de Portugese premier Antonio Costa.

'Het is een geluk dat Merkel, met haar ervaring, wijsheid en politieke autoriteit, op een van de moeilijkste momenten EU-voorzitter was.' De Portugese sociaaldemocratische premier Antonio Costa weet waar hij zijn inspiratie moet halen de komende zes maanden. Portugal lost op 1 januari Duitsland af als voorzitter van de Europese ministerraden en vergaderingen.

De economische relance, het versterken van de Europese sociale pijler en het uitbouwen van een sterker Europa in de wereld zijn de prioriteiten voor de komende zes maanden. Of het te maken heeft met zijn Indiaas-Franse roots is niet zeker, maar Antonio Costa plant de allereerste top EU-India op 8 mei in Lissabon.

De grote onbekende op de Europese agenda is de brexit: komt er nog een akkoord voor 1 januari of niet? 'We hebben al vaker grote moeilijkheden overwonnen. Het is een goed signaal dat de onderhandelingen met Londen over een handelsakkoord dit weekeinde verlengd werden', zegt Costa in een gesprek met een groep internationale journalisten.

Premier Boris Johnson wil liever onderhandelen met kanselier Angela Merkel en president Emmanuel Macron over een brexitdeal. Maar zij blokten dat af.

Antonio Costa: 'Michel Barnier is onze onderhandelaar. Het is niet het moment om nieuwe deuren te openen. We moeten alle bilaterale onderhandelingen vermijden en eensgezind blijven. Dat is onze sleutel voor succes in deze gesprekken. Een goed akkoord en het oplossen van de drie resterende knelpunten is belangrijk voor de toekomst van zowel de Europese Unie als het Verenigd Koninkrijk.'

Wat staat voor Portugal op het spel met de brexit?

Costa: 'Voor Portugal was het belangrijk de rechten van Portugezen in het Verenigd Koninkrijk en van Britten in Portugal te garanderen: dat is intussen gebeurd. Maar het Verenigd Koninkrijk is nog altijd het nummer één voor ons toerisme.'

Is er licht aan het einde van de tunnel of slechts een glimworpje?

Costa: 'De deadline kennen we: 31 december om 23 uur. Het is voor iedereen beter als we zo snel mogelijk landen. Er zijn nog moeilijkheden, maar de wil is er om die te boven te komen. We moeten vertrouwen hebben en de ploegen die onderhandelen hun werk laten doen.'

Een van de belangrijkste opdrachten wordt het economisch herstel. Ziet u nog een verdeling tussen Noord en Zuid, zoals tijdens de eurocrisis?

Costa: 'Een belangrijk effect van deze coronacrisis is dat we de verdeling tussen Noord- en Zuid-Europa van de eurocrisis overwinnen. De coronacrisis raakt elk land en net daarom is een gezamenlijk antwoord nodig.'

'Het Europees herstelfonds werkt ook anders dan klassieke EU-subsidies. Elk land moet in samenspraak met de Europese Commissie een herstelplan indienen om de economie weerbaar te maken en een groene en digitale omslag te realiseren. Omdat het geld uit dat herstelfonds wordt geleend op de markten, worden die nationale plannen ook goedgekeurd door de EU-ministers van Financiën. Elk nationaal programma bevat tussentijdse doelen en een precieze kalender voor de uitvoering.'

Is dat herstelfonds een uitzonderlijk instrument of een alternatief voor het Europees noodfonds ESM, dat landen en banken in nood redt?

Costa: 'Ik zie dit programma niet als een alternatief voor het Europees noodfonds. Het ESM is een veiligheidsnet voor elk land bij een asymmetrische crisis; de coronacrisis treft alle lidstaten. Wel laat dit nieuwe coronaherstelfonds toe om het Europees budget op een andere manier te verdelen. We hebben niet dezelfde vrijheid in het beheer van de Europese programma's, maar het herstelfonds is evenmin een 'trojka' die ons van buiten uit hervormingen oplegt . Elk land moet een plan opstellen om weerbaarder te worden en de transitie naar een groene en digitale economie versneld door te voeren. Elk land moet dus zijn kansen en zwakheden oplijsten en projecten voorstellen.'

De Europese begrotingsregels staan intussen wel on hold. Tot wanneer?

Costa: 'De economische crisis zal niet zo diep gaan als begin dit jaar verwacht werd, maar het herstel zal wel trager verlopen. We mogen niet te snel de genereuze Europese budgettaire of steunregels terugschroeven. We mogen niet dezelfde fouten maken als in de vorige crisis.'

Portugal is een fiscaal paradijs voor gepensioneerden.